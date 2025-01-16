Стало відомо, скільки тонн наркотичних речовин вилучила Нацполіція за 2024 рік

Голова Нацполіції Вигівський: у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів

У 2024 році Нацполіція вилучила з незаконного обігу майже 5,5 тонн наркотиків на понад 2,6 млрд грн. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський в інтерв'ю Українським Новинам.

«Орієнтовна вартість вилучених наркотиків за цінами «чорного» ринку складає понад 2,6 мільярда гривень. З 24 тонн прекурсорів можна було б виготовити понад 6 тонн наркотиків. Такі обсяги наркотиків за рік у нашій країні ще не вилучалися. Тут принцип такий – чим більше ми викриваємо наркосиндикатів, тим більше мінімізуємо обіг наркотиків по країні. Ми приділяємо особливу увагу знешкодженню економічного підґрунтя наркозлочинності, позбавляючи зловмисників ресурсів для продовження їхньої незаконної діяльності. Так, на майно наркоторговців накладено арешт та вилучено їх майна на понад 160 млн грн», – повідомив Іван Вигівський.

За словами Вигівського, у 2024 році вилучено майже 5,5 тонни наркотиків, а це понад 20 мільйонів доз, і понад 24 тонни прекурсорів.



Повідомляється, що до суду направлені обвинувальні акти майже у 39 тисячах кримінальних провадженнях, зокрема щодо 143 організованих груп та злочинних організацій, які вчинили понад 2 тисячі злочинів, пов’язаних з незаконним обігом наркотиків.

Також відомо, що за 2024 рік ліквідовано 74 нарколабораторії та 968 наркопритонів. Наркопритони слугували осередками не лише вживання наркотичних речовин, а й незаконного їх виробництва та подальшого розповсюдження.

Вигівський наголосив, що раніше поліцейські були орієнтовані на встановлення та затримання «закладчиків» наркотиків, нині акцент на викритті виробників та організаторів наркобізнесу.

Нагадаємо, що Міністерство юстиції продовжує відновлювати роботу державних реєстрів, що постраждали від масштабної російської кібератаки. Запуск всіх сервісів планується до кінця січня.