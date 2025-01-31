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Чорні скриньки літака, що впав у Вашингтоні, витягли з річки

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чорні скриньки літака, що впав у Вашингтоні, витягли з річки
Чорні скриньки з літака American Airlines досліджуватимуть у лабораторії NTSB
фото із відкритих джерел

Бортові самописці, які фіксують переговори пілотів у кабіні та параметри польоту авіалайнера, витягли з річки Потомак 

Чорні скриньки літака, що зазнав 29 січня аварії у Вашингтоні, було знайдено і передано на розшифровку. Про це повідомила телекомпанія ABC з посиланням на джерела.

За їхніми даними, бортові самописці, які фіксують переговори пілотів у кабіні та параметри польоту авіалайнера, витягли з річки Потомак і направили до Національної ради безпеки на транспорті.

Нагадаємо, увечері 29 січня американський пасажирський літак і гвинтокрил Black Hawk Сухопутних військ США зіштовхнулися у небі біля вашингтонського аеропорту імені Рональда Рейгана. Літак виконував рейс зі штату Канзас для авіакомпанії American Airlines, на його борту перебували 60 пасажирів та 4 члени екіпажу. На борту гвинтокрила перебували щонайменше троє військовослужбовців. Після зіткнення обидва повітряні судна впали в річку Потомак.

До слова, рятувальники витягли з річки понад 40 тіл після зіткнення пасажирського літака American Airlines з військовим вертольотом Black Hawk. 

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Теги: катастрофа США авіація авіакатастрофа літак рятувальники Вашингтон авіарейс переговори

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