На Буковині контрабандисти шпигували за прикордонниками за допомогою дронів

Шпигували за прикордонниками: на Буковині затримали двох контрабандистів

Чоловіки небом переміщували тютюнову продукцію за кордон

У Чернівецькій області прикордонники виявили осіб, які за допомогою безпілотників намагалися порушити повітряний простір на українсько-румунському кордоні. Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Зокрема, вночі 7 листопада 2021 року оперативники із залученням спецпризначенців ДОЗОРу та резервів відділу «Красноїльськ» затримали двох осіб без документів. Зі слів затриманих вони є громадяни України.

Чим саме ці чоловіки займалися за п’ять кілометрів до державної межі із літальним апаратом дистанційного керування, наразі встановлюють правоохоронці. Окрім літального апарату на місці злету та посадки БПЛА виявили також два автомобілі Ford Connect та Mitsubishi Pajero.

За результатами попереднього огляду місця події та опитування затриманих «операторів» мультикоптера, правоохоронці не виключають ймовірність того, що чоловіки відстежували пересування прикордонних нарядів та небом переміщували тютюнову продукцію через кордон, на що вказує вантажопідйомність виявленого літального апарату.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група Національної поліції в Чернівецькій області.