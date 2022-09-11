На Черкащині ППО збила ракету, уламки впали на будинки
На Уманщині вранці, під час повітряної тривоги, спрацювала ППО
Сили протиповітряної оборони збили ракету над Уманським районом Черкаської області, повідомив глава ОВА Ігор Табурець у Telegram.
«Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджене приватне домоволодіння», – написав він.
За словами глави ОВА, люди не постраждали. Зазначається, що тривога в області діяла з 5:46 до 6:12.
Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини.
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