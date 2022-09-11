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На Черкащині ППО збила ракету, уламки впали на будинки

glavcom.ua
На Черкащині ППО збила ракету, уламки впали на будинки
На Черкащині ППО збила ракету
Фото з відкритих джерел

На Уманщині вранці, під час повітряної тривоги, спрацювала ППО

Сили протиповітряної оборони збили ракету над Уманським районом Черкаської області, повідомив глава ОВА Ігор Табурець у Telegram.

«Під час ранкової повітряної тривоги на Уманщині спрацювала ППО. Уламками збитого об'єкта пошкоджене приватне домоволодіння», – написав він.

За словами глави ОВА, люди не постраждали. Зазначається, що тривога в області діяла з 5:46 до 6:12.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу, триває звільнення Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини

Теги: ракета ЗСУ Черкаси

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