ЗСУ відкинули окупантів у Харківській області, але росіяни просунулися у Запорізькій. Про це пише «Главком» із посиланням на DeepState.

Сили оборони України відтіснили російські війська поблизу Устинівки Куп’янського району Харківської області.

Водночас окупанти змогли просунутися біля Верхньої Терси Пологівського району Запорізької області.

Як відомо, за півтора місяця російська армія втратила щонайменше 17 літальних апаратів, серед яких 13 літаків і чотири вертольоти. Значна частина втрат припала на жовтень, коли українські удари по військових аеродромах вивели з ладу низку сучасних бойових машин.

За підрахунками Status-6, у період із 29 вересня до 19 листопада 2026 року Росія втратила щонайменше 17 літальних апаратів. Із них 13 були знищені внаслідок бойових дій, ще чотири – через аварії та інші небойові інциденти.

Нагадаємо, 15 жовтня 2026 року українські військові завдали ракетного удару по російському військовому аеродрому «Борисоглєбськ» у Воронезькій області. За даними Генерального штабу ЗСУ, внаслідок атаки пошкоджень зазнали шість Су-34. На території летовища також зафіксували пожежу та повторні детонації.

До слова, російські війська почали застосовувати на фронті новий ударний безпілотник «Куб-10МЄ», який, за заявами розробника, здатний долати понад 100 км і уражати рухомі цілі. Про появу дрона повідомив фахівець із радіотехнологій Сергій Бескрестнов із позивним Флеш.