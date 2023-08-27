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Україною шириться повітряна тривога

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога
Окупанти запустили крилаті ракети
фото: glavcom.ua

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

У ніч на 27 серпня українськими областями шириться сигнал повітряної тривоги. Ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Про це повідомляють моніторингові канали.

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено. О 3:32 повітряна тривога пролунала в Києві і почала ширитися далі на захід.

Мапа тривог станом на 3:34:

Україною шириться повітряна тривога фото 1

Нагадаємо, завершилася 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.

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