Україною шириться повітряна тривога

Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях

У ніч на 27 серпня українськими областями шириться сигнал повітряної тривоги. Ворог здійснив пуски крилатих ракет Х-101/555 стратегічною авіацією Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Жителям «почервонілих» областей слід перебувати в укриттях та дотримуватись інформаційної тиші.

Оновлено. О 3:32 повітряна тривога пролунала в Києві і почала ширитися далі на захід.

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Мапа тривог станом на 3:34:

Нагадаємо, завершилася 549-та доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом учорашнього дня ворог завдав три ракетні та 34 авіаційні удари, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура.