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Генштаб назвав напрямки, на яких наступ окупантів провалився

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генштаб назвав напрямки, на яких наступ окупантів провалився
Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень

Триває 549-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав 3 ракетних та 34 авіаційних ударів, здійснив 34 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки, школи та інша цивільна інфраструктура. Про це у вечірньому зведенні 26 серпня інформує Генеральний штаб Збройних сил України.

Імовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Протягом доби відбулось 38 бойових зіткнень.

Ситуація на оперативних напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів, це, зокрема, Хрінівка, Клюси Чернігівської області; Вільна Слобода, Ходине, Сімейкине, Гірки Сумської області та Плетенівка, Кругле, Бударки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Новоєгорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Новоєгорівки, Твердохлібового, Білогорівки Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кармазинівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва Луганської області.

На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки та Кліщіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки, Білої Гори, Нью-Йорка Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Васюківка, Залізнянське, Міньківка, Іванівське, Часів Яр, Кліщіївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Степового Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Новокалинове, Авдіївка, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки Донецької області. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Красногорівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Вугледара, Старомайорського Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів, серед них, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Времівка, Благодатне, Урожайне Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки, Оріхіва та Роботиного Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів, серед них Яблукове, Чарівне, Новоандріївка, Лобкове, Кам’янське, Степногірськ Запорізької області.

На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів  противника постраждали Ольгівка, Одрадокам’янка, Миколаївка, Херсон, Янтарне, Дніпровське Херсонської області.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по пунктам управління, 10 ударів по районам зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили  2 зенітно-ракетних комплекси, 1 район зосередження особового складу та 4 артилерійських засоби на вогневих позиціях противника.

Раніше Буданов пояснив, чому не виправдався його прогноз про деокупацію Криму. 

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Теги: Костянтинівка Миколаїв Авдіївка Херсон інфраструктура населення ворог наступ

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