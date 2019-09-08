На Чернігівщині під час переміщення військової техніки загинув контрактник
Для з'ясування причин і обставин інциденту було призначене службове розслідування
Причиною трагедії стало порушення заходів безпеки
У районі села Гончарівське Чернігівської області під час переміщення військової техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування «Північ».
Інцидент стався в суботу, 7 вересня, йдеться на офіційній сторінці командування у Facebook.
Зазначається, що причиною трагедії стало порушення заходів безпеки.
Для з'ясування причин і обставин інциденту було призначене службове розслідування.