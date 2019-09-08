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    Події в Україні

    На Чернігівщині під час переміщення військової техніки загинув контрактник

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    Для з'ясування причин і обставин інциденту було призначене службове розслідування - На Чернігівщині під час переміщення військової техніки загинув контрактник
    Для з'ясування причин і обставин інциденту було призначене службове розслідування

    Причиною трагедії стало порушення заходів безпеки

    У районі села Гончарівське Чернігівської області під час переміщення військової техніки загинув військовослужбовець-контрактник військової частини оперативного командування «Північ».

    Інцидент стався в суботу, 7 вересня, йдеться на офіційній сторінці командування у Facebook.

    Зазначається, що причиною трагедії стало порушення заходів безпеки. 

    Для з'ясування причин і обставин інциденту було призначене службове розслідування.

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