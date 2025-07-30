Окупанти атакували залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині

Унаслідок атаки постраждалих серед пасажирів або залізничників немає

Російські війська вночі знову атакував залізничну інфраструктуру на Дніпропетровщині. Пошкоджено вокзал у Павлограді, колії та контактну мережу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрзалізницю».

Зазначається, що постраждалих серед пасажирів або залізничників немає, всіх вдалося вчасно вивести в укриття. «Вранці низка приміських поїздів прямує зміненим маршрутом. Пішли на це з міркувань безпеки та задля можливості оперативно відремонтувати ушкодження», – йдеться в заяві.

Перелік поїздів, яку курсують зміненими маршрутами:

№6272 курсуватиме за маршрутом Варварівка – Лозова (замість Синельникове-1 – Лозова).

№6277 курсуватиме за маршрутом Лозова – Варварівка (замість Лозова – Дніпро).

№7010 курсуватиме за маршрутом Камʼянське – Орлівщина (замість Камʼянське - Краматорськ).

№6536 курсуватиме за маршрутом Запоріжжя-2- Синельникове-1 (замість Запоріжжя-2 – Лозова).

Нагадуємо, «Укрзалізниця» у відповідь на хвилю обурення через складнощі з придбанням квитків на популярні напрямки заявила про зміни правил купівлі. З 1 серпня у тестовому режимі для окремих потягів запровадять обов’язкову верифікацію через сервіс «Дія.Підпис».

Як повідомлялося, усе більше українців відзначають, що останнім часом стало проблематично придбати квиток на потяг у потрібному напрямку. «Укрзалізниця» назвала причину і пояснила як придбати квиток. Зокрема, під час посадки пасажирів у поїзди буде посилена перевірка з боку залізничників.

До слова, у ніч на 30 липня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками.