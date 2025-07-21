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Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
До гасіння пожеж у Дарницькому районі залучено авіацію ДСНС
фото: ДСНС Києва

Дарницький район зазнав найбільших руйнувань

У Києві тривають роботи з ліквідації наслідків нічного російського обстрілу. За останніми даними, кількість постраждалих у столиці зросла до семи осіб, одна людина загинула. Про це повідомляють оперативні служби, які працюють у Дарницькому районі, що зазнав найбільших руйнувань, інформує «Главком» із посиланням на ДСНС Києва

Зазначається, що на місцях влучань працюють понад 200 рятувальників Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) та понад 50 одиниць спецтехніки. До ліквідації наслідків також залучена роботизована техніка та авіація ДСНС, що допомагає в гасінні пожеж та розборі завалів.

 

Наразі всі зусилля спрямовані на допомогу постраждалим, локалізацію пожеж та розчищення території від уламків.

У Дарницькому районі міста триває ліквідація наслідків російського обстрілу
У Дарницькому районі міста триває ліквідація наслідків російського обстрілу
фото: ДСНС Києва/Facebook
До ліквідації пожеж долучена роботизована техніка ДСНС
До ліквідації пожеж долучена роботизована техніка ДСНС
фото: ДСНС Києва/Facebook

Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, у ніч на 21 липня повітряна тривога у києві тривала вісім годин. Внаслідок чого загинула людина, є пошкодження у кількох районах столиці також пошкоджено станцію метро «Лукʼянівська». Через нічний обстріл столиці рух окремих маршрутів тимчасово змінений

За попередньою інформацією, найбільше ударів у столиці припало на Дарницький район, де внаслідок обстрілів спалахнули кілька об'єктів. Також російські терористи поцілили по житловому комплексу «Львівський квартал» у Шевченківському районі Києва, у будинку вигоріло кілька квартир. 

Під час атаки Російської Федерації на Україну у Києві зафіксували понад півтора десятка прямих влучань по різних об'єктах. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, місто зазнало серйозних руйнувань у місцях падіння збитих повітряних цілей. Крім того, росіяни активно атакували лінію фронту дронами-камікадзе.

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Теги: Київ обстріл війна пожежа ДСНС

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Новини

Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
Ліквідація наслідків обстрілу у Дарницькому районі: працює авіація та роботизована техніка
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