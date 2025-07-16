Головна Вінниця Новини
search button user button menu button

На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
Удари окупантів спричинили масштабні пожежі
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Під ворожим ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості

Унаслідок нічного обстрілу кількість постраждалих у Вінницькій області зросла. На цей відомо про вісьмох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості. Унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі на двох об'єктах цивільної промисловості.

На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки фото 1
На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки фото 2

Станом на 08:00 вогонь на одному з об'єктів було ліквідовано, на іншому – роботи продовжуються. Також пошкоджено чотири житлові будинки.

До ліквідації наслідків атаки залучено 116 рятувальників, 30 одиниць техніки та пожежний потяг.

На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки фото 3
На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки фото 4

Нагадаємо, уночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. Станом на 6:40 було відомо про сімох постраждалих, п'ятеро з них з опіками: двоє важких, троє з опіками середнього ступеня.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також російські безпілотники у ніч на 16 липня атакували Черкаську область. Уламки збитих «Шахедів» спричинили пожежі та руйнування.

До слова, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.

Читайте також:

Теги: ДСНС Вінниччина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Рятувальники закликають людей під час вітряної погоди оминати старі розлогі дерева
Сильний вітер повалив дерева на Вінниччині (фото)
11 липня, 10:58
Обвинувачений здійснив низку платежів із картки потерпілої
Шахрай ошукав матір загиблого воїна на майже 1 млн грн
4 липня, 20:45
Внаслідок ворожої атаки загалом по Києву пошкоджено 11 одиниць техніки ДСНС
Нічна атака на Київ: пошкоджено пожежно-рятувальну частину та техніку ДСНС
4 липня, 13:32
Ворог пошкодив багатоповерховий житловий будинок
В Одесі завершено рятувальні роботи після удару РФ: кількість постраждалих зросла
3 липня, 10:54
Поліція Вінниччини розслідує обставини смертельної ДТП в Жмеринському районі
У Жмеринському районі в аварії загинули військові
2 липня, 21:42
У ніч на 23 червня Росія атакувала столицю
Удар по Києву: кількість загиблих зросла (оновлено)
23 червня, 16:16
Наразі уже обстежили близько 1798 га місцевості
На Івано-Франківщині в лісі зник п’ятирічний хлопчик: пошуки тривають четвертий день
20 червня, 18:58
На Вінниччині прикордонники зірвали нічну «мандрівку в ластах» до Молдови
Прикордонники затримали ухилянтів, які у ластах намагалися перепливти Дністер
18 червня, 20:28
Представники ДСНС шукають під завалами людей
Окупанти атакували Одесу: зʼявилися фото руйнувань
17 червня, 08:20

Новини

На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
Вінничину атакували 28 «шахедів»
Вінничину атакували 28 «шахедів»
Атака на Вінницю: місто огорнув чорний дим (відео)
Атака на Вінницю: місто огорнув чорний дим (відео)
У Вінниці є постраждалі через російську атаку
У Вінниці є постраждалі через російську атаку
У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових
У Вінниці молодик намагався підірвати будинок, де проживають сім’ї військових
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки
Треті роковини ракетного удару по Вінниці: хронологія та наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
263K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 липня 2025
89K
Генпрокурор ухвалив рішення щодо всіх прокурорів з інвалідністю
40K
День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
13K
З українських прилавків зникає популярна риба
4332
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

День бухгалтера 2025: привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 05:51
16 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Україна вперше виступила на змаганнях CISOR MILCOMP
Вчора, 22:07
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Вчора, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 липня, 00:00

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua