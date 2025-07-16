На Вінниччині зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки

Під ворожим ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості

Унаслідок нічного обстрілу кількість постраждалих у Вінницькій області зросла. На цей відомо про вісьмох людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, під ударом опинилися два об’єкти цивільної промисловості. Унаслідок обстрілу виникли масштабні пожежі на двох об'єктах цивільної промисловості.

Станом на 08:00 вогонь на одному з об'єктів було ліквідовано, на іншому – роботи продовжуються. Також пошкоджено чотири житлові будинки.

До ліквідації наслідків атаки залучено 116 рятувальників, 30 одиниць техніки та пожежний потяг.

Нагадаємо, уночі російські терористи спрямували на Вінниччину 28 дронів-камікадзе. Станом на 6:40 було відомо про сімох постраждалих, п'ятеро з них з опіками: двоє важких, троє з опіками середнього ступеня.

Як повідомлялося, упродовж доби окупанти завдали 411 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Також російські безпілотники у ніч на 16 липня атакували Черкаську область. Уламки збитих «Шахедів» спричинили пожежі та руйнування.

До слова, російські загарбники атакували медичний заклад у Шосткинській громаді. Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа.