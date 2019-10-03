На Донбасі зміниться порядок перетину лінії розмежування



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У Держприкордонслужбі зазначають, що міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть ним користуватися

Нові правила перетину лінії розмежування почнуть діяти з 29 жовтня цього року

На Донбасі з 29 жовтня почне діяти новий порядок перетину лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями в Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться на офіційному сайті Державної прикордонної служби України.

Зазначається, що нові правила почнуть діяти відповідно до постанови Кабінету міністрів України.

«У загальному порядку громадянам України для перетину лінії розмежування... необхідно мати із собою паспорт громадянина України або закордонний паспорт або тимчасове посвідчення громадянина України та дозвіл фізичної особи. Щодо співвітчизників, які не досягли 16-річного віку, то їм під час перетину лінії розмежування необхідно мати із собою паспорт громадянина України, або закордонний паспорт, або тимчасове посвідчення громадянина України чи проїзний документ дитини», - йдеться в повідомленні.

У Держприкордонслужбі зазначають, що міграційна служба України вже не видає проїзний документ дитини, але ті, хто отримав його раніше, можуть цим документом «без остраху користуватися до закінчення терміну його дії».

Також виїхати з тимчасово окупованих територій можуть і громадяни України, які не мали можливості оформити паспорт громадянина України, але їм необхідно пред’явити свідоцтво про народження або будь-який інший документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство. Також можуть виїхати з тимчасово окупованих територій і громадяни України, які народилися на цій території і не отримали свідоцтво про народження українського зразка, тому вони повинні виїжджати з супроводжуючою особою та за її паспортним документом, а також документами, що підтверджують факт їхнього народження.

Пропуск українців, які виїхали з тимчасово окупованих територій для оформлення документів, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України, здійснюватиметься за умови пред'явлення довідки, виданої територіальним органом або підрозділом Державної міграційної служби.

Пропуск на тимчасово окуповані території громадян України, котрі не досягли 16-річного віку, здійснюватиметься за нотаріально посвідченою згодою другого з батьків або інших документів відповідно до постанови Кабміну №57 від 27 січня 1995 року. Нотаріально засвідчена згода другого з батьків не потрібна, якщо дитина повертається на тимчасово окуповані території в супроводі того з батьків, з яким здійснила виїзд.

Громадянам України віком від 14 до 16 років, які навчаються в навчальних закладах на контрольованій українською владою території, надано можливість в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з них без супроводу батьків у разі пред'явлення документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, а також за наявності документа, що підтверджує навчання на підконтрольній території.

Для іноземців порядок перетину лінії розмежування фактично залишився без змін.

«Держприкордонслужба звертається до усіх подорожуючих із проханням детально ознайомитися з умовами перетинання лінії розмежування та обов’язково оформляти для дітей паспорти України або закордонні паспорти, аби під час перетинання лінії розмежування не виникало проблемних питань. Водночас просимо врахувати, що на тимасово окупованій території Луганської області серед місцевих жителів бойовики запускають фейки, нібито українські прикордонники взагалі не випускатимуть дітей до 16 років за наявності свідоцтва про народження», - йдеться в повідомленні.