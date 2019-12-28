На Донеччині 6-річна дитина померла після візиту до стоматолога



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У неї діагностували серцеву недостатність та шокову реакцію

У місті Слов’янськ, Донецької області, правоохоронці почали розслідувати летальний випадок, що стався з 6-річною дівчинкою після того, як вона відвідала стоматолога.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

За даними слідства, 27 грудня до реанімаційного відділення Обласної дитячої лікарні доставили 6-річну дівчинку із гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією. Згодом, незважаючи на зусилля реаніматологів, дитина померла.

За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одній зі стоматологічних клінік.

Наразі проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками стоматології.

У прокуратурі зазначають, що до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині за халатність судитимуть двох акушер-гінекологів.

Нагадаємо, одномісячна дитина із Острозького району, що на Рівненщині, у важкому стані була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні. У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня 2019 року.