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    Події в Україні

    На Донеччині 6-річна дитина померла після візиту до стоматолога

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    На Донеччині 6-річна дитина померла після візиту до стоматолога

    У неї діагностували серцеву недостатність та шокову реакцію

    У місті Слов’янськ, Донецької області, правоохоронці почали розслідувати летальний випадок, що стався з 6-річною дівчинкою після того, як вона відвідала стоматолога.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Донецької області.

    За даними слідства, 27 грудня до реанімаційного відділення Обласної дитячої лікарні доставили 6-річну дівчинку із гострою серцевою недостатністю та анафілактичною шоковою реакцією. Згодом, незважаючи на зусилля реаніматологів, дитина померла.

    За попередньою інформацією, алергічна реакція у дівчинки почалася після лікування в одній зі стоматологічних клінік.

    Наразі проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками стоматології.

    У прокуратурі зазначають, що до єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.

    Раніше повідомлялося, що на Львівщині за халатність судитимуть двох акушер-гінекологів.

    Нагадаємо, одномісячна дитина із Острозького району, що на Рівненщині, у важкому стані була госпіталізована у відділення інтенсивної терапії та анестезіології дитячої обласної лікарні. У хлопчика був виражений виснажливий спазматичний кашель, напади апное (тимчасова зупинка дихання). Майже два тижні лікарі боролись за його життя, але врятувати малечу не вдалося. Дитина померла 24 грудня 2019 року.

    медицина Донеччина смерть розслідування
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