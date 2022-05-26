На Донеччині окупанти обстріляли 13 населених пунктів (фото)

Рашисти обстріляли на Донеччині житлові будинки, школу, оздоровчий заклад та залізничну інфраструктуру

Рашисти обстріляли на Донеччині житлові будинки, школу, оздоровчий заклад та залізничну інфраструктуру

РФ била з ракетних комплексів «Іскандер», «Градів» і «Торнадо», важкої артилерії та танків

У Донецькій області минулу добу, 25 травня, росіяни обстріляли 13 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні мешканці.

«Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, оздоровчий заклад, залізнична інфраструктура. На місцях обстрілів працювала поліція, всі злочини РФ задокументовано», – йдеться в повідомленні.

Окупанти обстріляли Авдіївку, Покровськ, Бахмут, Слов’янськ, Мар’їнку, Миколаївку, Святогірськ, Лиман, Південне, Велику Новосілку, Райгородок, Сидорове та Времівку.

Російські війська били з ракетних комплексів «Іскандер», реактивних систем залпового вогню «Град» і «Торнадо», важкої артилерії, танків.

«Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – додали у відомстві.

Нагадаємо, що у багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.

Обстріли на Донеччині відбуваються по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних.

У Мар'їнці окупанти також використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.



