На Донеччині окупанти обстріляли 13 населених пунктів (фото)
РФ била з ракетних комплексів «Іскандер», «Градів» і «Торнадо», важкої артилерії та танків
У Донецькій області минулу добу, 25 травня, росіяни обстріляли 13 населених пунктів. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені цивільні мешканці.
«Руйнувань зазнали 27 цивільних об’єктів – житлові будинки, школа, оздоровчий заклад, залізнична інфраструктура. На місцях обстрілів працювала поліція, всі злочини РФ задокументовано», – йдеться в повідомленні.
Окупанти обстріляли Авдіївку, Покровськ, Бахмут, Слов’янськ, Мар’їнку, Миколаївку, Святогірськ, Лиман, Південне, Велику Новосілку, Райгородок, Сидорове та Времівку.
Російські війська били з ракетних комплексів «Іскандер», реактивних систем залпового вогню «Град» і «Торнадо», важкої артилерії, танків.
«Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу України», – додали у відомстві.
Нагадаємо, що у багатьох областях України ніч проти 26 травня минула відносно спокійно, проте деякі регіони російські війська обстрілювали інтенсивно.
Обстріли на Донеччині відбуваються по усій лінії фронту. За добу – 4 вбитих і 12 поранених цивільних.
У Мар'їнці окупанти також використали запалювальні снаряди, масштаби пожеж уточнюються. Продовжується евакуація населення із прифронтової зони.