Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії
За словами Овчаренка, його бісить заохочувальна система у Збройних силах
фото: скріншот із відео

Військовий розповідає, що служить у підрозділі, котрий є дуже ефективним на фронті

Владислав Овчаренко – син депутата однієї з місцевих рад на Чернігівщині. Останні три роки перед початком повномасштабного вторгнення жив у Естонії та розвивав там свій бізнес. Проте повернувся в Україну, щоб стати на її захист. Нині він військовий із позивним Турист – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) підрозділу «Signum» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». У інтерв’ю Online.UA Владислав Овчаренко розповів, що його дратує у війську.

За словами Овчаренка, його бісить заохочувальна система у Збройних силах.

Військовий розповідає, що служить у підрозділі, котрий є дуже ефективним на фронті, завдає ворогам чимало втрат. Проте не отримує за це жодних преференцій.

«Я сиджу і думаю, коли взагалі в історії цього світу було можливо откаою маленькою групою осіб завдать противнику таких збитків. Я просто не знаю. Навіть 300 спартанців так не воювали. І при тому всьому залишиться живими. Підрозділ медійний, інформація про нас не захищена, не закрита. Росіяни про нас знають. Ми потрапили у пост Скабєєвої. Навіть із цього боку нам би уже мали видати якісь нагородні стволи. Хоча би. Я вже мовчу про ордени. Медаль мені не важлива. Мені дійсно важливо, щоб нас помічали та цінували», – пояснив Овчаренко.

Раніше син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт

Нагадаємо, ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку. 

 

Читайте також:

Теги: бізнес Холодний Яр росіяни фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Під приціл ворога потрапив Сумський геріатричний пансіонат, де проживала 221 людина похилого віку
Удар по пансіонату в Сумах: Мінсоцполітики неодноразово вимагало евакуювати літніх пацієнтів
Вчора, 20:32
У Росії посилюють мобілізацію
У Росії посилено мобілізують чоловіків та відправляють до Курської області – партизани
18 вересня, 00:58
Жителі Курщини розповідають, що потребують
Гуманітарна ситуація на Курщині: ООН відреагувала на звернення України
17 вересня, 17:04
Супутниковий знімок знищеного винищувача МіГ31 після атаки на авіабазу Бельбек. Крим, 16 травня 2024 року
Аналітик із США вказав на «ахіллесову п'яту» Росії у війні з Україною
14 вересня, 19:43
Юлія Латиніна знову повторює тези російської пропаганди
«Хороші росіяни» знову показали справжнє обличчя
14 вересня, 11:41
Організатори фестивалю не вбачали у фільмі наявність російської пропаганди та збиралися його презентувати попри протести
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Експерт наголосив, що з квітня бізнес міг побудувати сотні мегават нових потужностей, але він не має стимулів до цього
Без ринкових цін на енергоносії інвестори не будуватимуть нові енергооб’єкти – Тинний
1 вересня, 16:56
Габріелюс Ландсбергіс заявив, що Європа де факто є спонсором російської агресії в Україні,
ЄС оплачує кожну восьму бомбу, яка вбиває українців: голова МЗС Литви шокував заявою
1 вересня, 16:52
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
Ворог просунувся на Харківщині: аналіз ISW
27 серпня, 04:51

Події в Україні

Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії
Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії
Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн
Росія вкрала українського зерна на понад 30 млрд грн
РФ готує атаки на ядерні об’єкти України: Міненерго описало масштаб загрози
РФ готує атаки на ядерні об’єкти України: Міненерго описало масштаб загрози
У Франківську побилися активісти, постраждав ветеран «Азову»
У Франківську побилися активісти, постраждав ветеран «Азову»
Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи
Україна відкриє нові консульства у двох країнах Європи
Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства
Як ТЦК перевірятиме документи у військовозобов'язаних: Лубінець пояснив зміни до законодавства

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 вересня: ситуація на фронті
41K
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 вересня 2024
13K
Тимощук передав свою футболку з автографом аукціону, який збирає кошти для окупантів
11K
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години
6907
«План перемоги» Зеленського: стали відомі основні пункти

Новини

У ГУР з'явилася унікальна операційна
Сьогодні, 17:27
Без опадів та до 26°C тепла: прогноз погоди на 21 вересня
Сьогодні, 05:00
Прикордонники показали, який вигляд має острів Зміїний
Вчора, 18:06
ЗСУ опустились в рейтингу найсильніших армій світу: яке місце займає Україна
Вчора, 17:27
В ООН повідомили, скільки часу потрібно на очищення України від мін та снарядів
Вчора, 17:06
МАГАТЕ закликала Росію деокупувати Запорізьку АЕС: реакція Зеленського
Вчора, 16:08

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua