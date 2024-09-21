Син депутата, який служить у ЗСУ, розповів, що його бісить у армії

Військовий розповідає, що служить у підрозділі, котрий є дуже ефективним на фронті

Владислав Овчаренко – син депутата однієї з місцевих рад на Чернігівщині. Останні три роки перед початком повномасштабного вторгнення жив у Естонії та розвивав там свій бізнес. Проте повернувся в Україну, щоб стати на її захист. Нині він військовий із позивним Турист – командир відділення безпілотних авіаційних комплексів (БпАК) підрозділу «Signum» 93-ї ОМБр «Холодний Яр». У інтерв’ю Online.UA Владислав Овчаренко розповів, що його дратує у війську.

За словами Овчаренка, його бісить заохочувальна система у Збройних силах.

Військовий розповідає, що служить у підрозділі, котрий є дуже ефективним на фронті, завдає ворогам чимало втрат. Проте не отримує за це жодних преференцій.

«Я сиджу і думаю, коли взагалі в історії цього світу було можливо откаою маленькою групою осіб завдать противнику таких збитків. Я просто не знаю. Навіть 300 спартанців так не воювали. І при тому всьому залишиться живими. Підрозділ медійний, інформація про нас не захищена, не закрита. Росіяни про нас знають. Ми потрапили у пост Скабєєвої. Навіть із цього боку нам би уже мали видати якісь нагородні стволи. Хоча би. Я вже мовчу про ордени. Медаль мені не важлива. Мені дійсно важливо, щоб нас помічали та цінували», – пояснив Овчаренко.

Раніше син депутата розповів, що змусило його приїхати з-за кордону та піти на фронт.

Нагадаємо, ЗСУ переграли ворога на важливому напрямку.