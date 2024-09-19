ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)

ЦАХАЛ атакував 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли»

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю з розвідувальним наведенням атакували близько 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли». Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що у кількох районах на півдні Лівану були атаковані військові будівлі поряд зі складом боєприпасів організації. Також ЦАХАЛ атакував артилерійським вогнем в районі А-Накура.

ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі»: атаковано приблизно 30 пускових установок та об'єктів терористичної інфраструктури, – Армія оборони Ізраїлю pic.twitter.com/4WYVvUDovq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2024

«Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме знижувати потенціал і завдавати шкоди терористичній організації «Хезболла», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.

Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.

Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».