ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
ЦАХАЛ атакував 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли»
Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю з розвідувальним наведенням атакували близько 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли». Про це повідомляє ЦАХАЛ.
Армія оборони Ізраїлю зазначає, що у кількох районах на півдні Лівану були атаковані військові будівлі поряд зі складом боєприпасів організації. Також ЦАХАЛ атакував артилерійським вогнем в районі А-Накура.
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі»: атаковано приблизно 30 пускових установок та об'єктів терористичної інфраструктури, – Армія оборони Ізраїлю pic.twitter.com/4WYVvUDovq— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2024
«Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме знижувати потенціал і завдавати шкоди терористичній організації «Хезболла», – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.
Ізраїль завдає масованих ударів на півдні Лівану pic.twitter.com/3tQ8Aan0y3— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 19, 2024
Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.
Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.
Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.
Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.
🤯У Лівані – нова серія вибухів. За інформацією Sky News Arabia, вибухають пристрої зв'язку та радіостанції у Бейруті та деяких інших містах pic.twitter.com/eLCaQzstJI— ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 18, 2024
До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.
Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».
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