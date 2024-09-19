Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
скріншот з відео

ЦАХАЛ атакував 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли»

Винищувачі військово-повітряних сил Ізраїлю з розвідувальним наведенням атакували близько 30 пускових установок та військову інфраструктуру «Хезболли». Про це повідомляє ЦАХАЛ.

Армія оборони Ізраїлю зазначає, що у кількох районах на півдні Лівану були атаковані військові будівлі поряд зі складом боєприпасів організації. Також ЦАХАЛ атакував артилерійським вогнем в районі А-Накура.

 «Армія оборони Ізраїлю продовжуватиме знижувати потенціал і завдавати шкоди терористичній організації «Хезболла», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Армія оборони Ізраїлю здійснила хвилю авіаударів по об'єктах «Хезболли» на півдні Лівану, спрямованих на те, щоб позбавити угрупування можливостей.

Раніше міністр оборони країни Йоав Галант заявив, що увага Ізраїлю перемістилася на північний фронт, оскільки починається «нова фаза» війни. Раніше 98-ма дивізія ЦАХАЛу була перекинута на північ Ізраїлю після багатомісячних боїв у Секторі Газа.

Також начальник Генерального штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Герці Халеві провів оцінку ситуації в північному командуванні за участю членів форуму Генерального штабу і затвердив наступальні та оборонні плани для північного напрямку.

Як відомо, у Лівані сотні пейджерів, які бойовики ісламського бойового угруповання «Хезболли» використовували для зв’язку, одночасно вибухнули. В результаті чого близько 3 тис. людей поранені.

Представник «Хезболли» на умовах анонімності заявив, що вибух пейджерів був «найбільшим порушенням безпеки», якого зазнало угруповання за майже рік війни з Ізраїлем. Ізраїль і підтримувана Іраном «Хезболла» ведуть транскордонну війну з моменту початку війни в Газі в жовтні минулого року, що стало найгіршою ескалацією конфлікту за останні роки.

До слова, Сполучені Штати Америки офіційно заперечують будь-яку свою причетність до вибухів, що сталися в Лівані. Речник Білого дому Джон Кірбі наголосив на цьому під час брифінгу, запевнивши, що США не мають нічого спільного з цими інцидентами.

Зокрема, вибухи пейджерів та інших електронних пристроїв, які носили бойовики в Лівані, різко посилила занепокоєння Пентагону щодо потенційної наземної війни, яка може спалахнути на півдні Лівану між Ізраїлем і «Хезболлою».

Читайте також:

Теги: Ізраїль Ліван війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пізно ввечері 14 вересня РФ випустила по Харкову дві керовані авіабомби
Нічна атака на Харків: пошкоджена лікарня, спалахнув навчальний заклад
15 вересня, 07:33
США блокують використання такої зброї, як британські ракети Storm Shadow, на території Росії через побоювання ескалації конфлікту
Захід змінив позицію щодо ударів углиб РФ. The Times назвав причину
13 вересня, 08:48
Унаслідок ракетної атаки росіян загинули 55 людей, постраждали – 328
Ракетний удар РФ по інституту у Полтаві: рятувальні роботи завершено
5 вересня, 18:29
У засідання візьмуть участь міністри оборони та військові високопосадовці з майже 50 країн
Рамштайн-24: Пентагон повідомив, коли відбудеться засідання
4 вересня, 10:58
Генпрокурор окремо підкреслив, що напад 7 жовтня став наймасовішим актом знищення представників європейської нації після Голокосту
США висунули звинувачення проти вищого керівництва ХАМАС
4 вересня, 04:25
Українські фахівці поки не можуть оглянути місце пошкодження і розпочати ремонт лінії, адже існує реальна загроза повторного обстрілу ділянки російськими військами
Окупанти пошкодили лінію електропостачання ЗАЕС: «Енергоатом» назвав ризики
3 вересня, 09:58
Президент США розглядає можливість представити Ізраїлю та ХАМАСу остаточну пропозицію щодо звільнення заручників і припинення вогню в Газі
Байден невдовзі передасть Ізраїлю та ХАМАСу фінальний варіант угоди про перемир'я
2 вересня, 15:40
«Ми молимося про кожного полеглого захисника і захисницю»
Ті, про кого треба пам'ятати кожного дня
29 серпня, 19:02
Окупанти досягли значних успіхів на Покровському напрямку: аналіз ISW
Окупанти досягли значних успіхів на Покровському напрямку: аналіз ISW
28 серпня, 05:50

Політика

Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
Пожежа в Торопці триває вже другу добу: нові супутникові знімки
Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico
Грузія може втратити безвізовий режим з ЄС через відступ від демократії – Politico
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
ЦАХАЛ розкрив деталі ударів по «Хезболлі» (відео)
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
Спікер держдуми РФ пригрозив ударом «Сармата» по Страсбургу
Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію – FAZ
Україна попросила Румунію збивати російські дрони, які летять на її територію – FAZ
Допуск Росії та Білорусі до змагань. Україна погрожує санкціями президенту ФІДЕ
Допуск Росії та Білорусі до змагань. Україна погрожує санкціями президенту ФІДЕ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
153K
Військовий, кавалер «Золотого хреста» сідає в тюрму
60K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 вересня: ситуація на фронті
38K
19 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
24K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
18K
The New York Times пояснила, як у «Хезболли» опинилися пейджери з вибухівкою
6986
Транзит газу в обмін на АЕС. Експерт пояснив, як треба домовлятися українській владі

Новини

Як маскуються іранські ракети «Фатх», які були передані Росії. Пояснення експерта
Сьогодні, 16:18
Купа брухту та «мінус» спостережний пункт: прикордонники показали, як нищать окупантів
Сьогодні, 12:36
МЗС Польщі запропонувало передати Крим ООН, щоб провести там «чесний референдум»
Сьогодні, 10:32
Без опадів та до 26°С тепла: прогноз погоди на 19 вересня
Сьогодні, 05:00
Окупанти обстріляли Харків: виникла пожежа
Сьогодні, 01:16
Битва за Покровськ буде кульмінацією кампанії Москви – The Guardian
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua