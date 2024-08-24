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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики. Засновник «Главкома»

Для Камали Гарріс почався найважливіший етап в кар'єрі

glavcom.ua
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У інавгураційному виступі Камали було дійсно менше слів про Україну, ніж про ситуацію навколо Ізраїлю
фото: Reuters

Уже невдовзі побачимо, чи витримає кандидатка від демократів досить високо піднятий енергетичний темп

Спіч Камали Гарріс в останній день Демократичного конвенту – суміш гарно сформульованих лайфсторі, передвиборчих обіцянок і гасел.

Наголошую – гарно сформульованих спічрайтерами. Вони досить влучно поєднали її образ та стиль подачі, тому виступ не виглядав фальшиво. Технологи намагаються закріпити за нею ореол «народної захисниці», що явно дисонує з подачею Трампа.

Уже невдовзі побачимо, чи витримає кандидатка від демократів досить високо піднятий енергетичний темп – 10 тижнів до виборів його потрібно лише нарощувати, аби не «здутися» десь посередині найактивнішої фази кампанії, яка припадає на другу половину жовтня.

Також цікаво почути Гарріс без суфлера. І вже 10 вересня, як було анонсовано, відбудуться дебати Гарріс і Трампа. Бо, як пишуть деякі аналітики у Штатах, певні терміни (зокрема, щодо економіки) Камала вчить на ходу.

У інавгураційному виступі Камали було дійсно менше слів про Україну, ніж про ситуацію навколо Ізраїлю. Але це й зрозуміло. Бо під стінами конгрес-холу, де проходив зʼїзд, чи не щодня були сутички поліції з пропалестинськими активістами, що вимагало більшої уваги саме до цієї теми. Тому я б не шукав тут глобальної «зради». Тим більше, що слів про Україну за два з половиною роки ми наслухались достатньо. Краще будь-яких виступів – нові і вчасні поставки зброї. Це точно зараз допоможе більше.

І насамкінець. Ті, хто вважає, що під час виборчої кампанії зовнішня політика США буде основним пріоритетом – дуже помиляються. Розумію, що нам би хотілося, щоб у США війна росії з Україною була в топі. Однак. Американців так само цікавить те, що вони кладуть у холодильник, як і українців, що обирали Януковича. І це питання елементарних інстинктів після безпеки. Тому ціни, податки, права і міграція – це основні теми, які кандидати будуть юзати до останнього. І України у виступах може бути ще менше, якщо ми (українські Збройні Сили) не підштовхуватимемо своїми діями говорити про нас у вигідних для США контекстах.

За відсутності в Україні політичних процесів ця кампанія в США дійсно захоплює своїм розмахом і своєю енергетикою.

Нам же своє робити. Слава Україні! Героям слава!

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Джерело
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Теги: війна політика вибори у США дебати Камала Гарріс

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