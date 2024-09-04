Противник привів у підвищену бойову готовність передові підрозділи в районі Глибокого
У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови
Оперативна обстановка на Харківському напрямку залишається напруженою, ЗСУ рішуче протидіяти спробам російських окупантів просунутися в глибину території України, спрямовують зусилля на зрив виконання загарбниками планів наступу. Про це повідомляє пресслужба ОТУ «Харків».
Як зазначається, у районі населеного пункту Глибоке противник привів передові підрозділи у підвищену бойову готовність, зосередив основну увагу на відстеженні та спробах ураження БпЛА Сил оборони України.
Поблизу Лукʼянців у звʼязку з пожежею на позиціях противника ускладнилося проведення заходів логістичного забезпечення та евакуації втрат. В підрозділах 7-го окремого мотострілецького полку 11-го армійського корпусу продовжують відбуватися випадки відмов особового складу від виконання завдань.
У Вовчанську окупанти продовжують штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Веде повітряну розвідку, налагоджує систему зв’язку.
В ОТУ «Харків» повідомляють, що протягом минулої доби відбулося 4 бойові зіткнення. Російські окупанти також завдали 5 авіаційних ударів з використанням двох КАБів, та завдали 21 удар дронами-камікадзе. Позиції Сил оборони України окупанти обстріляли 372 рази.
Також від початку цієї доби триває одне бойове зіткнення у районі Вовчанська. «Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів», – йдеться в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що ЗСУ атакували понтонну переправу окупантів. Протягом минулої доби на фронті відбулось 207 бойових зіткнень. Як зазначається, за минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника та одній понтонній переправі російських окупантів.
Коментарі — 0