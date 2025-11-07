Головна Країна Події в Україні
На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Антон Бондаренко мав позивний Бандерас
фото: Антон Бондаренко/Facebook

Про час і дату прощання з військовослужбовцем повідомлять згодом

На фронті загинув 26-річний Антон Бондаренко – фіксер, який співпрацював із журналістами французьких телеканалів TF1 та LCI під час їхніх відряджень в Україну. Про це повідомило видання TF1 Info, передає «Главком».

Як зазначається, Бондаренко почав працювати фіксером у лютому 2022 року, допомагаючи французьким репортерам як гід, перекладач і супутник. Згодом він вирішив приєднатися до Збройних сил України та загинув на передовій, боронячи свою країну від російської агресії.

На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів фото 1

Директорка Всеукраїнського навчально-наукового центру шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, де вчився військовий, Богдана Сахно, зазначила, що Бондаренко зник безвісти 15 вересня під час виконання бойового завдання на Харківському напрямку. «Днями тест ДНК підтвердив – Антон загинув», – йдеться у дописі.

Антон Бондаренко мав позивний Бандерас і був командиром 1-го відділення 1-го взводу оперативного призначення та виконувачем обов’язків головного сержанта 10-ї роти 4-го батальйону 13-ї бригади оперативного призначення «Хартія» Нацгвардії України.

Про час і дату прощання з військовослужбовцем повідомлять згодом.

За даними Інституту масової інформації, Антон Бондаренко став 119-м медійником, що загинув унаслідок повномасштабного російського вторгнення в Україну.

На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів
На фронті загинув Антон Бондаренко: працював фіксером для французьких телеканалів
