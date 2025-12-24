РФ вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова: загинула людина

Через пошкодження енергосистеми тимчасово ускладнена робота електротранспорту

Сьогодні, 24 грудня, РФ завдала серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті та позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

«На жаль, одна людина загинула. Є поранені. Зараз усі профільні служби проводять дефектування та визначають реальний масштаб руйнувань. Там, де це технічно можливо, ми вимушено переходимо на режим «енергоострова», щоб зменшити наслідки для харківʼян», – йдеться у повідомленні.

Через пошкодження енергосистеми також тимчасово ускладнена робота електротранспорту в районах Рогані, ХТЗ, Нової Баварії та Холодної Гори. Транспортники вже працюють над стабілізацією ситуації. Рух метрополітеном відновлений.

Введені графіки аварійних відключень від «Харківобленерго».

Нагадаємо, уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.

Як повідомлялося, у кількох регіонах України застосовані аварійні відключення електроенергії.