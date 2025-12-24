Помер легендарний ведучий Остапишин

Причина смерті не розголошується

У Львові помер багаторічний ведучий Львівського обласного державного телебачення Петро Остапишин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«З сумом дізнався про смерть легендарного львівського ведучого Петра Остапишина. Десятки років неділя і «Концерт вітань» на Львівському телебаченні були чимось більшим, ніж просто традиція. Це справді людина-епоха, обличчя львівського телебачення. Йому вдалося збирати біля екранів неймовірну кількість людей з усіх куточків області. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття всією громадою. Світла памʼять», – йдеться у повідомленні.

Ексколега Остапишина та директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович 23 грудня написав: «Сьогодні з глибоким сумом прощаємося з колегою – диктором Львівського телебачення, ведучим улюблених програм: «Концерт вітань» та «Кава по-львівськи». Петро Остапишин залишиться у нашій памʼяті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності й порядності. Він був голосом епохи й обличчям львівської телевізійної традиції, яку творив із любов’ю та гідністю. Дякуємо за роки служіння телебаченню, сцені й людям».

кадр із відео Суспільне Медіатека

Причина смерті не розголошується. Ведучому було 77 років.

Петро Остапишин 38 років був ведучим програми «Концерт вітань». Після звільнення із телебачення у 2018 році він викладав у львівській філії Національного університету культури та мистецтв.