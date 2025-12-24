Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Помер легендарний ведучий Остапишин

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Помер легендарний ведучий Остапишин
Петро Остапишин 38 років був ведучим програми «Концерт вітань»
фото з відкритих джерел

Причина смерті не розголошується

У Львові помер багаторічний ведучий Львівського обласного державного телебачення Петро Остапишин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на мера Львова Андрія Садового.

«З сумом дізнався про смерть легендарного львівського ведучого Петра Остапишина. Десятки років неділя і «Концерт вітань» на Львівському телебаченні були чимось більшим, ніж просто традиція. Це справді людина-епоха, обличчя львівського телебачення. Йому вдалося збирати біля екранів неймовірну кількість людей з усіх куточків області. Сумуємо і висловлюємо щирі співчуття всією громадою. Світла памʼять», – йдеться у повідомленні.

Помер легендарний ведучий Остапишин фото 1

Ексколега Остапишина та директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович 23 грудня написав: «Сьогодні з глибоким сумом прощаємося з колегою – диктором Львівського телебачення, ведучим улюблених програм: «Концерт вітань» та «Кава по-львівськи». Петро Остапишин залишиться у нашій памʼяті людиною високої культури, тонкого художнього смаку, справжньої інтелігентності й порядності. Він був голосом епохи й обличчям львівської телевізійної традиції, яку творив із любов’ю та гідністю. Дякуємо за роки служіння телебаченню, сцені й людям».

Помер легендарний ведучий Остапишин фото 2
кадр із відео Суспільне Медіатека

Причина смерті не розголошується. Ведучому було 77 років.

Петро Остапишин 38 років був ведучим програми «Концерт вітань». Після звільнення із телебачення у 2018 році він викладав у львівській філії Національного університету культури та мистецтв.

Теги: смерть Львів Андрій Садовий

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інцидент із дискримінацією дітей не підтвердився
Дитині не дали подарунок через те, що вона говорить російською? Розвінчано новий фейк
9 грудня, 12:01
Діти чоловіків – однокласники, вчаться в початковій школі та мали конфлікт у класі
У Львові на подвір’ї школи сталася стрілянина: батьки вирішували конфлікт пістолетом
24 листопада, 10:57
«Укрзалізниця» запроваджує тактовий рух між Києвом та Львовом
Поїзди між Львовом та Києвом курсуватимуть щогодини: деталі
27 листопада, 14:43
Прощання з ліквідованим окупантом відбулося 21 листопада
Був оператором дрона. ЗСУ на фронті ліквідували кандидата у майстри спорту Росії з карате
3 грудня, 17:44
Пожежа охопила 10 кв. м квартири у багатоповерхівці
На столичній Оболоні при пожежі у багатоповерхівці загинув чоловік (фото)
3 грудня, 12:08
46-річний священник Орест Чорний помер від час військових навчань
Священник зі Львова помер під час військових навчань
13 грудня, 14:19
Остаточні висновки щодо причин події нададуть відповідні служби після проведення перевірок та експертиз
На Київщині родина загинула від отруєння чадним газом, вижив лише чотирирічний хлопчик
12 грудня, 14:59
Завідувачка кафедри Львівського університету внутрішніх справ розповіла, як отримала $26 тис. у спадок
Сумнівний спадок від родичів з Австралії. Професорка зі Львова зробила крок, щоб стати суддею
19 грудня, 14:30
Прощання зі знищеним окупантом відбудеться завтра, 19 грудня, у Томську (РФ)
Сили оборони на фронті ліквідували чемпіона Сибіру з баскетболу
18 грудня, 13:55

Події в Україні

Помер легендарний ведучий Остапишин
Помер легендарний ведучий Остапишин
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 24 грудня 2025 року
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 грудня: ситуація на фронті

Новини

Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
Сьогодні, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
Вчора, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15
День енергетика: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22 грудня, 00:33
В Україні хмарно: погода на 21 грудня
21 грудня, 05:59

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua