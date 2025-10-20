«Він хоче показати перемогу». Зеленський пояснив, навіщо Путіну адміністративні межі Донбасу

Зеленський про Путіна: «Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде»

Володимир Зеленський висловився щодо намірів Путіна отримати адміністративні межі Донбасу та пояснив, навіщо йому це. Про це президент розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Президент України пояснив, що думає про намагання Путіна захопити адміністративні кордони Донеччини. Також він відповів на питання, чи може Україна погодитися на умови росіян. Володимир Зеленський зазначив, що він не прийняв би подібного рішення. На думку президента, російському диктатору потрібен не сам Донбас, а можливість показати свою «силу та перемогу». Тому про вкладення ресурсів у відновлення та розвиток Донбасу – не йдеться. «Та йому все одно на той Донбас. Нічого він там будувати не буде. Почне дуже гучно, покаже маркетинг, приїдуть трактори й потім кинуть усе це. Вкладе якісь гроші, а все одно йому це не потрібно», – сказав Володимир Зеленський.

Також президент згадав про Крим та зазначив, що для півострова за скільки років окупації Путін так нічого й не зробив, навіть за умови відсутності бойових дій. Що ще раз доводить прагнення президента країни-агресорки лише «показати, що він виграв війну», захопивши адміністративні межі Донбасу, пояснює Зеленський.

«Хто сказав, що він не піде далі через кілька років? Хто це гарантує? Це буде точно – це така система там у Росії, яка постійно повертається до війни. Тому гарантії безпеки завжди були для нас номер один. Я завжди це говорив. На певному етапі я підтримав безумовний сісфаєр та інші ініціативи Президента Трампа. Але ми хочемо завершити війну. Справедливо й так, щоб це було надійно, – заявляє президент. Та наразі Дональд Трамп дає Путіну ще один шанс, додає очільник держави.

Також президент України розповів, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа. Володимир Зеленський пояснив, що Путін будує відносини з Америкою, використовуючи великі економічні пропозиції.

Зазначимо, президент США Дональд Трамп стверджує, що не говорив з українським лідером Володимиром Зеленським про здачу Донбасу Росії. Очільник Сполучених Штатів закликав сторони зупинити бойові дії по лінії фронту.