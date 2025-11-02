Головна Країна Події в Україні
Полонені солдати КНДР у Києві просять не повертати їх додому

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
Солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону
фото: en.yna.co.kr

Полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди

Двоє військовополонених із Північної Кореї, які воювали на боці Росії, звернулися з проханням передати їх Південній Кореї. Про це повідомляє «Главком» із посиланням Deutsche Welle.

Своє прохання північнокорейці висловили під час інтерв’ю для документального фільму. Розмова відбулася 28 жовтня у Києві, де полонені перебувають під контролем української сторони.

Інтерв’ю координувала південнокорейська правозахисна організація Gyeore-eol Nation United. За її даними, один із військових уже раніше звертався із подібним проханням, коли в лютому його відвідав представник парламенту Республіки Корея.

Як пише Yonhap, із фотографій, зроблених під час знімання фільму, видно, що рана на щелепі в одного з військових КНДР уже зажила, хоча вона призвела до деформації кістки. Над ліжком одного з полонених також помітили намальовані вручну портрети лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Українські чиновники зазначають, що полонені перебувають у психологічно нестабільному стані й намагалися завдати собі шкоди.

Обоє військових через продюсера фільму попросили ліки для очей, в’язані речі, штани, цигарки, ручки та книги.

За оцінками розвідслужб Південної Кореї та Заходу, близько 10 тисяч північнокорейських солдатів могли бути відправлені до України у 2024 році для підтримки російських військ.

Південнокорейська розвідка також повідомляла, що солдатам КНДР часто наказують накладати на себе руки, аби уникнути полону. У разі поранення вони здійснюють самопідрив за допомогою гранат.

У вересні південнокорейська спецслужба заявила, що внаслідок бойових дій в Україні загинули близько 2000 північнокорейських військових, відправлених на допомогу Росії.

Теги: поранення Північна Корея полон війна

