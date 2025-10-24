Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Оболонському районі. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Богатирській надійшло до правоохоронців вчора близько 19:00 години 23 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду транспортного засобу потерпіла загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

За вказаним фактом слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Поліція Києва закликала водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватися усіх правил дорожнього руху.

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.