Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Смертельна ДТП на Оболоні: водій збив жінку на пішохідному переході
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
фото: Національна поліція України

Внаслідок наїзду транспортного засобу потерпіла загинула на місці події

Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом смертельної ДТП в Оболонському районі. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на вулиці Богатирській надійшло до правоохоронців вчора близько 19:00 години 23 жовтня. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

«За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок наїзду транспортного засобу потерпіла загинула на місці події», – йдеться у повідомленні.

Внаслідок наїзду транспортного засобу потерпіла загинула на місці події
Внаслідок наїзду транспортного засобу потерпіла загинула на місці події
фото: Національна поліція Києва

За вказаним фактом слідчі відділу розслідування ДТП главку поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
За попередніми даними, 31-річний водій автомобіля Daewoo Lanos, рухаючись по вулиці здійснив наїзд на жінку, яка перебігала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу
фото: Національна поліція України

Поліція Києва закликала водіїв та пішоходів бути уважними на дорозі та неухильно дотримуватися усіх правил дорожнього руху. 

Нагадаємо, з січня по червень 2025 року в Україні внаслідок ДТП загинули 1367 осіб, з них 69 дітей. У аваріях на дорогах травмовано 13 895 людей. Порівняно з аналогічним періодом 2024 року кількість ДТП з загиблими та/або травмованими майже не змінилась – 11 194 випадки. Найчастіше, як зазначається, у ДТП гинули через порушення швидкості руху. Підтверджено 751 летальний випадок.

