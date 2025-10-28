Чи можливий наступ росіян на Сумщині та Харківщині? Президент оцінив ситуацію

Росія не має сил для наступу на Сумщині, а головний тиск зосереджений на Донеччині

Зеленський: «На Сумщині у них вже немає сил»

Російські війська на Сумщині та Харківщині виснажені і не можуть вести наступ. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

Зеленський повідомив, що на Сумщині російські війська вже втратили боєздатність. «На Сумщині у них немає сил. Вони потрішечки будуть перекидувати все на Покровськ. Вони розуміють, що більше часу «продавати» щось президенту Трампу як свої начебто успіхи вони не зможуть», – додав президент.

Нагадаємо, що російські війська зосередили основні сили на Донеччині, зокрема у Покровську, намагаючись прорвати оборону України. За словами президента Зеленського, бої там тривають, і українські військові активно відбивають атаки противника.

У Покровську, що на Донеччині, накопичилося близько 200 російських військових. Вони намагалися зайти вглиб та закріпитися в міській забудові.

Найскладніша ситуація з енергетикою в Україні наразі у Шостці на Сумщині, де після атак ворога досі тривають відновлювальні роботи. За словами президента Зеленського, опалення соціальних закладів у деяких громадах уже почалося, а офіційно воно має бути відновлене з 28 жовтня. Для імпорту газу країна вже забезпечила близько 70% необхідного фінансування.

Вночі 27 жовтня російські окупанти завдали удару по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині. Попри значне пожежне навантаження, рятувальники змогли швидко ліквідувати всі осередки горіння. Постраждалих немає, повідомляє ДСНС Сумщини, яка опублікувала фото наслідків атаки.



Унаслідок ударів російських військ частина Сумської громади залишилася без електропостачання. За вказівкою НЕК «Укренерго», на території області введено графіки аварійних відключень для різних черг споживачів. Енергетики працюють у посиленому режимі, аби якнайшвидше відновити подачу електроенергії.