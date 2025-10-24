Головна Країна Політика
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
За словами Зеленського, сьогодні всі учасники «коаліції охочих» погодилися, що треба тиснути й надалі на російську нафту
фото: скриншот з відео

Зеленський: Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти

Сьогодні, 24 жовтня, президент України Володимир Зеленський заявив, що «коаліція рішучих» погодила рішення, які можуть «нам сильно допомогти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Зараз уже відбулася зустріч із лідерами в Лондоні, і це третя хороша подія для України за кілька днів. Буде більше санкцій проти Росії, і в тому напрямку, у якому є рішення Сполучених Штатів Америки. Це дуже правильний крок президента США – санкції проти двох російських нафтових компаній. Вони експортують багато нафти», – йдеться у заяві.

За словами Зеленського, сьогодні всі учасники «коаліції охочих» погодилися, що треба тиснути й надалі на російську нафту: на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів та на всю інфраструктуру агресора.

«Ми сьогодні погодили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, щоб Путіну було складніше. І хоча росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкції начебто не зачіпають, усі все бачать: і черги на заправках у Росії, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Саме санкції – одне з найбільш болісного для Путіна. Особисто для нього», – підсумував глава держави.

Нагадаємо, 24 жовтня президент України Володимир Зеленський перед засіданням «коаліції охочих» прибув до резиденції очільника уряду Великої Британії Кіра Стармера.

Згодом Зеленський провів зустріч з прем'єром Великої Британії на Даунінг-стріт. Він погодився з зауваженням Кіра Стармера про те, що російський диктатор Володимир Путін не виявляє наміру припиняти війну.

До слова, очільник уряду Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна передасть Україні п'ять тисяч багатоцільових ракет. «Ми повинні підтримувати військовий тиск на Путіна, продовжуючи постачати зброю дальнього радіуса дії», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що «кожен союзник сам вирішує, який тип зброї він хоче поставити Україні». За його словами, Україна має право завдавати ударів по території Росії з метою самооборони.

Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
Президент натякнув на таємні рішення «коаліції охочих»
В Україні з'являться ліміти для гравців в азартні ігри: наказ
В Україні з'являться ліміти для гравців в азартні ігри: наказ
Підозрюваний ексвіцепрем'єр Чернишов рятує майно від конфіскації (документ)
Підозрюваний ексвіцепрем'єр Чернишов рятує майно від конфіскації (документ)
В Україні з'явилась політична партія «ЗСУ» – документи
В Україні з'явилась політична партія «ЗСУ» – документи
Нардеп від «Довіри» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)
Нардеп від «Довіри» нецензурно вилаявся з трибуни Ради (відео)
Зеленський відреагував на загибель журналістів телеканалу Freedom
Зеленський відреагував на загибель журналістів телеканалу Freedom

