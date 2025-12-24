Міненерго повідомило про ситуацію в енергетиці станом на 24 грудня 2025 року

24 грудня графіки погодинних відключень світла застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України

Уночі російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.

«Ситуація в енергосистемі залишається складною. Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої та попередніх масованих ракетно-дронових атак. Роботи відбуваються цілодобово», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні графіки погодинних відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у всіх регіонах України.

«Актуальні графіки розміщуються на офіційних ресурсах регіональних операторів системи розподілу. Про зміни в енергопостачанні дізнавайтесь на сторінках обленерго вашого регіону. Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію протягом усього дня, особливо у пікові години споживання вранці і ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему», – додає Міненерго.

До слова, уночі на Хмельниччині енергетики завершили роботи з відновлення розподілу електроенергії споживачам, які знеструмлювалися через масовану ракетно-дронову атаку 23 грудня.

Як повідомлялося, українська енергосистема працює близько до критичної межі через посилені обстріли Росії, але поки вдалося уникнути масштабних блекаутів. Про це повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.