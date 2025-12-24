Майже 100 дронів за два дні: РФ атакувала об’єкти «Укрнафти»

Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків атак

Другий день поспіль РФ вдарила по виробничих потужностях «Укрнафти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Нафтогаз України».

За останні два дні проти виробничих обʼєктів «Укрнафти» застосовано майже 100 БпЛА. Є критичні руйнування, роботу пошкодженого обладнання зупинено.

«Рятувальники та фахівці компанії працюють над ліквідацією наслідків цих атак. Одразу після цього почнуться відновлювальні роботи», – зазначив Сергій Корецький, голова правління НАК «Нафтогаз України».

Нагадаємо, 23 грудня під час нічної комбінованої атаки Російська Федерація завдала удару по виробничих об’єктах Укрнафти. «Обійшлося без постраждалих – це головне. Втім є руйнування, робота призупинена, тривають невідкладні роботи», – заявив голова правління компанії Сергій Корецький.

До слова, уночі 24 грудня російська терористична армія атакувала енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок цього – на ранок є нові знеструмлення у Сумській, Дніпропетровській, Херсонській, Харківській і Чернігівській областях.