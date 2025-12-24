Головна Країна Події в Україні
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Хмельниччина: яка ситуація з енергетикою після масованої атаки 23 грудня
колаж: glavcom.ua

Наразі в усій Хмельницькій області, включно з містом Хмельницьким, діють графіки погодинних відключень світла

Уночі на Хмельниччині енергетики завершили роботи з відновлення розподілу електроенергії споживачам, які знеструмлювалися через масовану ракетно-дронову атаку 23 грудня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Хмельницькобленерго».

Наразі в усій Хмельницькій області, включно з містом Хмельницьким, діють графіки погодинних відключень світла та обмеження потужності (для промислових споживачів).

«Енергетики вдячні споживачам за розуміння ситуації та терпіння, і просять ставитися до споживання електричної енергії ощадливо, аби не навантажувати електромережі», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що російська терористична армія 23 грудня вдарила по Хмельницькій області. Внаслідок чого загинула людина, було зафіксовано перебої з електропостачанням.

Згодом стало відомо, що у Хмельницькій області внаслідок ворожої атаки пошкоджено електромережі, через що деякі споживачі залишилися без світла.

Теги: Хмельниччина енергетика відключення світла

