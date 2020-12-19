На Харківщині 11-річний хлопчик загинув, катаючись на санках

11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою

Хлопчик з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою

Правохоронці розслідують обставини загибелі 11-річної дитини у Харківській області, яка загинула катаючись на санках.

Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

«За попередніми даними, 11-річний хлопчик з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків», – вказано у повідомленні поліції.

Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.

Тіло загиблого направлено до моргу для встановлення причини смерті.

«Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – додали у поліції.

На даний час поліцією встановлюються усі обставини трагедії.