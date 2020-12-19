  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Харківщині 11-річний хлопчик загинув, катаючись на санках

    • Розсилка
    11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою - На Харківщині 11-річний хлопчик загинув, катаючись на санках
    11-річний хлопчик з'їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою

    Хлопчик з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою

    Правохоронці розслідують обставини загибелі 11-річної дитини у Харківській області, яка загинула катаючись на санках.

    Про це повідомляє ГУ НП у Харківській області.

    «За попередніми даними, 11-річний хлопчик з’їжджав з гірки на санчатах, впав та вдарився головою. Дитина померла до приїзду медиків», – вказано у повідомленні поліції.

    Повідомлення про подію, що сталася у селі Новоселівка Нововодолазького району, надійшло до поліції 19 грудня близько 13:30.

    Тіло загиблого направлено до моргу для встановлення причини смерті.

    «Слідчим відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України», – додали у поліції.

    На даний час поліцією встановлюються усі обставини трагедії.

    Теги: діти смерть Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies