На Харківщині двоє людей померли від отруєння чадним газом

Встановлена у помешканні газова колонка була без витяжки

У місті Чугуїв на Харківщині від отруєння чадним газом померли двоє людей. Про це інформує поліція Харківщини. За її даними, 20 січня до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку міста Чугуїв виявлені тіла 29-річної жінки та 36-річного чоловіка. На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група. За попередніми



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Водонагрівач був встановлений із порушеннями

Встановлена у помешканні газова колонка була без витяжки

У місті Чугуїв на Харківщині від отруєння чадним газом померли двоє людей. Про це інформує поліція Харківщини.

За її даними, 20 січня до Чугуївського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в будинку міста Чугуїв виявлені тіла 29-річної жінки та 36-річного чоловіка.

На місце пригоди виїжджала слідчо-оперативна група.

За попередніми даними, загиблі увімкнули газову колонку та померли внаслідок отруєння чадним газом. Працівники поліції з’ясували, що водонагрівач був встановлений із порушеннями, без витяжки.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) з позначкою «нещасний випадок» Кримінального кодексу України.

Перевірка всіх обставин триває.