На Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив рідну тітку

Правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 33-річний племінник загиблої

В Кривому Розі, племінник під час конфлікту схопив металевий прут та почав наносити рідній тітці численні удари по всьому тілу. Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Дніпропетровської області.

У Кривому Розі, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на території Широківського району було виявлено труп жінки з тілесними ушкодженнями по всьому тілу.

Виїздом на місце події правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 33-річний племінник померлої.

Чоловік під час конфлікту схопив металевий прут та почав завдавати удари по всьому тілу.

Від отриманих ушкоджень жінка померла на місці, а зловмисник втік.

В ході проведення оперативних заходів правоохоронці встановили та затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України. На даний час вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

В діях зловмисника вбачаються ознаки злочину передбаченого ч 1. ст. 115 Кримінального кодексу України, а саме вбивство. Наразі слідчими встановлюються усі обставини справи.

Нагадаємо, 16 квітня, на проспекті Корольова у Святошинському районі Києва чоловік поранив жінку ножем. Слідчі повідомили про підозру чоловіку за замах на вбивство подруги.

Як повідомлялося, на Вінниччині помер чоловік, якого напередодні підпалив сусід. «Вранці, 14 квітня, 51 – річний потерпілий помер у лікарні. Дії затриманого перекваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого п.4 ч.2 ст. 115 ККУ (умисне вбивство). За таке правопорушення підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення», – йдеться в повідомлені поліції.