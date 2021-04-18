У Житомирі чоловік двічі вистрелив у себе з револьвера, втікаючи від поліції

На вимогу зупинитися порушник не відреагував та почав утікати, тож поліціянтам довелося переслідувати його

На вимогу зупинитися порушник не відреагував та почав утікати, тож поліціянтам довелося переслідувати його

Утікач поранив долоню і обличчя, після чого знепритомнів

У Житомирі чоловік двічі вистрелив у себе, втікаючи від поліціянтів. Інцидент трапився у суботу, 17 квітня, по обіді. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції області.

Спершу на «102» надійшло повідомлення, що чоловік хуліганить. Патрульні, обстежуючи вулиці, помітили його. На вимогу зупинитися порушник не відреагував та почав утікати.

Під час переслідування утікач дістав з кишені пістолет та двічі вистрелив у себе, поранивши долоню і обличчя. Від отриманих травм чоловік знепритомнів.

«Патрульні негайно викликали екстрену медичну допомогу, потерпілого доставили до лікувального закладу. На місці події працювала слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції. Слідчі вилучили пістолет. За попереднім висновком експертів, це револьвер «Флобер», – ідеться у повідомленні.

Управління патрульної поліції в Житомирській області розпочало перевірку усіх обставин цієї ситуації.

Раніше на столичному Лісовому масиві зарізали продавця квітів.

Нагадаємо, киянин отримав вирок за вбивство трьох цуценят.

Як повідомлялося, на Дніпропетровщині затримали чоловіка, який жорстоко вбив рідну тітку.