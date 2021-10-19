На Харківщині молодик розгромив ковідну лікарню

Молодий чоловік розбив вікна в приймальному відділенні, перевернув меблі, пошкодив обладнання та повалив кисневі балони

У Харківській області молодий чоловік скоїв напад на відділення комунального некомерційного підприємства «Куп'янське територіальне медичне об'єднання», яке приймає хворих на Covid-19. Про це повідомив керівник установи Євген Сінько у відеозверненні, опублікованому Куп'янською міською радою.

За його словами, напад стався чотири дні тому.

«Молодий чоловік займався не зовсім правильними речами: розбив вікна в приймальному відділенні ковідного госпіталю, перевернув меблі та пошкодив обладнання, яке там було, повалив кисневі балони. Ми звернулися із заявою до поліції», – розповів Сінько.

Він зазначив, що відсьогодні біля ковідного стаціонару чергуватиме патрульна поліція.

За його інформацією, відділення розраховане на 211 ліжок для госпіталізації хворих на коронавірус. Станом на ранок 19 жовтня всі місця у відділенні були зайняті, у тому числі реанімаційні з потоковим киснем та концентраторами.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

Також стало відомо, що цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними».

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