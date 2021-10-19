Біля Олександрівської лікарні з’явиться підземний паркінг

Паркінг буде розташовано по вулиці Шовковичній, 39/1

Паркінг побудують за кошти інвесторів

Біля Олександрівської клінічної лікарні Києва за кошти інвесторів планують побудувати паркінг з метою забезпечення відвідувачів лікарні паркомісцями. Паркінг буде розташовано по вулиці Шовковичній, 39/1.

Такий проєкт рішення було підтримано 19 жовтня під час засідання постійної комісії Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку, повідомляє пресслужба Київради.

За словами депутатки Київської міської ради, першої заступниці голови постійної комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Людмили Ковалевської, Київське інвестиційне агентство отримало дозвіл від бюджетної комісії розробити умови конкурсу та передпроєктну документацію задля залучення інвестора.

«У процесі перевірки земельної ділянки було виявлено, що територія придатна для спорудження підземного паркінгу, тому центральну міську клініку було включено до переліку об'єктів, які обов’язково потребують залучення інвестицій. Інвестиції – це великий шанс для розвитку міста. Потрібно залучати інвесторів, з метою реалізації нових проєктів та можливостей для столиці», – зазначила Ковалевська.

Депутатка додала, що наразі вказаний об'єкт належить до комунальної власності територіальної громади Києва та закріплений на праві оперативного управління за Олександрівською клінічною лікарнею.

Як повідомлялося, Київ створює систему перехоплюючих паркінгів. Триває робота над першою чергою – з 12 паркінгів на майже 3,5 тисячі авто. П’ять із цих паркінгів уже працюють.

Сьогодні розробляються проєкти будівництва паркінгів на:

вулиці Володимирській,

Володимирському проїзді,

Європейській площі,

біля Олександрівської лікарні.

Як повідомляв мер Києва Віталій Кличко, на зведення паркінгу біля лікарні вже триває інвестиційний конкурс.