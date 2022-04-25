Ціни на нафту падають через спалах Covid-19 в Китаї

Прогнозується, що попит на паливо у КНР у квітні знизиться на 20%

Ціни на нафту різко знижуються під час торгів у понеділок на тлі побоювань скорочення попиту на енергоресурси в Китаї, де продовжує зростати захворюваність на коронавірусну інфекцію.

Червневі ф'ючерси на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures до 18:06 за київським часом падають у ціні на $6,14 (5,76%) – до $100,51 за барель.

Вартість ф'ючерсу на WTI на червень на Нью-Йоркській товарній біржі (Nymex) знизилася до цього часу на $5,85 (5,73%) – до $96,22 за барель.

Шанхай повідомив про рекордну кількість нових випадків Covid-19 у місті у вихідні, а влада Пекіна заявила, що коронавірус продовжує швидко поширюватися.

Попит на бензин, дизельне та авіаційне паливо у КНР у квітні, ймовірно, знизиться на 20% порівняно з тим же місяцем минулого року, тобто приблизно на 1,2 млн барелів на добу, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела. Таке падіння буде найбільшим із моменту початку епідемії Covid-19 в Ухані понад два роки тому.

«Здається, Китай – це той самий слон у кімнаті, і ринки відчувають, що уповільнення зростання китайської економіки може суттєво змінити баланс попиту та пропозиції на міжнародних ринках», – зазначив старший аналітик OANDA Джеффрі Хейлі.

Додатковим фактором, який чинить знижувальний тиск на нафтові котирування, стали новини з Лівії. Виробництво на родовищах країни, яке було призупинено раніше через протести, може відновитися протягом декількох днів, заявили в міністерстві енергетики.

Видобуток нафти в Лівії, що становив 1,3 млн барелів на добу (б/д), за останні 10 днів упав приблизно на 500 тис. б/д.

Як повідомлялося, Європа ще не скоро зможе відмовитись від російських нафти та газу.

Однак нафтові трейдери скоротять закупівлю нафти в компаній РФ із 15 травня – Reuters.

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