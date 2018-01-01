На Харківщині прикордонники затримали трьох іноземців, що намагалися незаконно виїхати з України

Після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу

Прикордонники Харківського загону затримали трьох іноземців-порушників державного кордону та їхнього провідника-українця. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Зокрема зазначено, що прикордонники відділу «Козача Лопань» отримали інформацію від дільничного інспектора прикордонної служби про рух до кордону з РФ групи



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Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один - Азербайджану, супроводжував їх громадянин України

Після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу

Прикордонники Харківського загону затримали трьох іноземців-порушників державного кордону та їхнього провідника-українця.

Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

Зокрема зазначено, що прикордонники відділу «Козача Лопань» отримали інформацію від дільничного інспектора прикордонної служби про рух до кордону з РФ групи невідомих осіб.

«Уже за декілька хвилин прикордонний патруль спільно з дільничним на відстані 200 метрів від лінії держкордону затримали «мандрівників», які намагались незаконно перетнути рубіж на вихід із України. Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один - Азербайджану, супроводжував їх громадянин України», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів.

У ДПСУ доповіли, що стосовно грузинів та азербайджанця складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), а щодо українця - за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), відповідне повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.