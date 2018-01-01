  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
    Події в Україні

    На Харківщині прикордонники затримали трьох іноземців, що намагалися незаконно виїхати з України

    Після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу
    Прикордонники Харківського загону затримали трьох іноземців-порушників державного кордону та їхнього провідника-українця. Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби. Зокрема зазначено, що прикордонники відділу «Козача Лопань» отримали інформацію від дільничного інспектора прикордонної служби про рух до кордону з РФ групи
    • Сьогодні, 13:24
    • Розсилка
    Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один - Азербайджану, супроводжував їх громадянин України
    Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один - Азербайджану, супроводжував їх громадянин України

    Після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу

    Прикордонники Харківського загону затримали трьох іноземців-порушників державного кордону та їхнього провідника-українця.

    Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.

    Зокрема зазначено, що прикордонники відділу «Козача Лопань» отримали інформацію від дільничного інспектора прикордонної служби про рух до кордону з РФ групи невідомих осіб.

    «Уже за декілька хвилин прикордонний патруль спільно з дільничним на відстані 200 метрів від лінії держкордону затримали «мандрівників», які намагались незаконно перетнути рубіж на вихід із України. Двоє затриманих виявились громадянами Грузії, один - Азербайджану, супроводжував їх громадянин України», - йдеться в повідомленні.

    За даними відомства, після фіксації ознак правопорушення вказаних осіб доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів.

    У ДПСУ доповіли, що стосовно грузинів та азербайджанця складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України), а щодо українця - за ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України), відповідне повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення направлено до Національної поліції.

    Читайте також
    прикордонники Держприкордонслужба Харківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ