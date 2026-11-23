Кінологічна спілка України нагородила службових собак Національної поліції та їхніх кінологів за порятунок людей, розмінування територій, пошук наркотиків і вибухівки та виконання спеціальних завдань. Церемонія відбулася 20 листопада, а відзнаки отримали представники шести номінацій. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

Цьогоріч нагородження відбулося вп'яте. Премію започаткували у 2022 році, щоб відзначати кінологів і чотирилапих помічників, які працюють у секторі безпеки та оборони. Церемонію розпочали хвилиною мовчання на знак пам'яті про загиблих українських захисників.

Нацполіція Кінологічна спілка України відзначила службових собак Нацполіції нагородами

Собаки, які розміновують території та рятують людей

У номінації «Мінно-розшуковий собака» відзначили кінолога поліції Львівщини Андрія Симчука та його напарницю Енджі. Вони брали участь у розмінуванні деокупованих територій Херсонської області, де виявляли протитанкові та протипіхотні міни, гранатометні боєприпаси й інші вибухонебезпечні предмети.

Нагороду «За врятоване життя» отримали кінолог поліції Хмельниччини Володимир Білецький та службовий собака Граф. Завдяки їхній роботі від початку року вдалося розшукати 17 людей, серед яких дев'ятеро дітей.

Службові собаки та кінологи отримали нагороди під час п'ятої церемонії відзначення чотирилапих захисників фото: Нацполіція

Чотирилапі помічники для психологічної підтримки

У номінації «Собака емоційної підтримки» нагородили кінологиню поліції Київщини Катерину Беляєву та її шістьох чотирилапих напарників – Ванду, Бентлі, Полю, Ареса, Асю та Кнопу.

Поліцейська розробила програму залучення собак до фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. Її команда допомагає військовим, звільненим із полону українцям, дітям з особливими освітніми потребами та постраждалим від насильства.

За даними Нацполіції, Катерина разом із собаками здійснила понад дві тисячі візитів до шпиталів. Лише протягом 2026 року відбулося 168 таких відвідувань, до яких долучилися 1856 людей, зокрема 189 дітей.

Собаки, які знаходять наркотики та зброю

За пошук наркотичних засобів нагородили кінолога поліції Житомирщини Андрія Северенчука та німецьку вівчарку Tania. Протягом року вони взяли участь у 47 заходах із протидії незаконному обігу наркотиків та допомогли виявити понад два кілограми заборонених речовин.

Зокрема, під час одного з обшуків Tania виявила схованку, у якій правоохоронці знайшли близько 300 грамів альфа-PVP.

У номінації «Пошук вибухових речовин, зброї та боєприпасів» відзначили кінолога поліції Дніпропетровщини Віктора Кононенка та бельгійську вівчарку Марса.

Вони працюють, зокрема, на блокпостах Павлограда. Від початку року Марс допоміг виявити 59 одиниць зброї, понад 12 тисяч набоїв, 55 гранат, 63 вибухові пристрої та 21 протитанкову міну.

Учасники церемонії нагородження службових собак, які допомагають українським правоохоронцям фото: Нацполіція

Служба у спецпідрозділі «КОРД»

У номінації «Собака спеціального призначення» нагородили бійця спецпідрозділу «КОРД» із позивним Рекс та його напарника Макса.

Протягом року кінологічна пара здійснила близько 12 виїздів для виконання спеціальних завдань. За інформацією поліції, Макс допомагав правоохоронцям у ситуаціях, які потребували витривалості, дисципліни та оперативності.

У Нацполіції наголосили, що службові собаки щодня допомагають правоохоронцям рятувати людей, знаходити вибухонебезпечні предмети, протидіяти злочинності та підтримувати тих, хто постраждав від війни.

Чотирилапі помічники Нацполіції під час урочистого заходу фото: Нацполіція

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, як службовий собака Найт допоміг розшукати семирічну дівчинку в Києві. Дитину знайшли менш ніж за 40 хвилин після залучення кінолога. Пес узяв запаховий слід з одягу дівчинки та привів правоохоронців до сусіднього дитячого майданчика.

Також у липні 2025 року службова вівчарка Весна допомогла знайти хлопчика на Київщині. Дитина пішла з дому й не повернулася, після чого батьки звернулися до поліції. До пошуків залучили кінологічний розрахунок.

Крім того, «Главком» писав про розшук зниклої школярки на Київщині за участю службових собак. Дівчинку, яка після уроків не повернулася додому, вдалося знайти та передати батькам.