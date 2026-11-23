На Гуляйпільському напрямку Запорізької області тривають бої за населений пункт Верхня Терса. Російські війська намагаються просунутися на цій ділянці фронту, залучаючи всі наявні сили та засоби. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на LIGA.net, якій ситуацію прокоментували в 7-му корпусі Десантно-штурмових військ ЗСУ.

За словами військових, ділянка Верхня Терса – Воздвижівка наразі є однією з найактивніших на фронті. Саме тут російська армія зосереджує основні наступальні зусилля.

«Ділянка Верхня Терса – Воздвижівка наразі є однією з найактивніших. Вона розташована на напрямку головного удару противника, тож ворог намагається задіяти всі наявні сили і засоби для подальшого просування», – повідомили в корпусі.

Напередодні аналітичний проєкт DeepState оновив мапу бойових дій, позначивши просування російських військ на північний схід від Верхньої Терси. Також аналітики розширили сіру зону, де тривають активні бойові дії, на всю територію населеного пункту.

Водночас у 7-му корпусі ДШВ зазначили, що з міркувань безпеки не можуть спростовувати інформацію про зміну лінії бойового зіткнення в районі Верхньої Терси.

За інформацією десантників, протягом останніх місяців окупанти неодноразово намагалися прорватися до Верхньої Терси через сусіднє Залізничне.

Для наступальних дій російські підрозділи застосовували бронетехніку, автомобілі та мотоцикли. Однак, як зазначають українські військові, ці спроби не принесли противнику бажаного результату.

Приблизно за 10 км на схід від Верхньої Терси розташоване Гуляйполе, яке російська армія використовує як важливий логістичний центр.

За даними 7-го корпусу ДШВ, ще з літа 2026 року окупанти накопичували в Гуляйполі військову техніку та особовий склад для подальших наступальних операцій.

Раніше російські війська також проявляли активність південніше, на ділянці Верхня Терса – Гірке. Однак унаслідок оборонних дій українських підрозділів наступальний потенціал противника на цьому відтинку вдалося знизити.

У корпусі зазначили, що командування російської 5-ї загальновійськової армії незадоволене результатами дій своїх підрозділів. Окупанти не змогли виконати поставлені завдання та зазнали значних втрат.

Крім того, Сили оборони завдають ударів по російських військах ще на етапі логістичного забезпечення, коли противник перекидає особовий склад і техніку в напрямку Гуляйполя.

«Противник скаржиться, що Сили оборони уражають їх ще на етапі логістики – під час переміщення особового складу і техніки у напрямку Гуляйполя», – повідомили десантники.

Наразі бої за Верхню Терсу тривають. Офіційного підтвердження повного захоплення населеного пункту російськими військами немає.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про просування російських військ поблизу Верхньої Терси. За даними DeepState, 23 листопада окупанти змогли просунутися на цій ділянці Запорізької області. Водночас українські захисники відкинули російські підрозділи поблизу Устинівки на Харківщині.

Також 2 листопада «Главком» писав про просування окупантів поблизу Гуляйпільського та Гіркого. Аналітики DeepState зафіксували зміни лінії фронту в Пологівському районі Запорізької області.

Крім того, військовий аналітик Костянтин Машовець у матеріалі для «Главкома» розповідав про посилення російського наступу на Оріхівському та Гуляйпільському напрямках. За його оцінкою, російські штурмові групи намагалися просунутися до Гуляйпільського, однак українські підрозділи продовжували стримувати противника.