Українські фермери можуть зіткнутися з фінансовою кризою через скорочення експорту та зростання витрат

Українські фермерські господарства можуть зіткнутися з хвилею банкрутств уже навесні 2027 року. Через тривалу війну, проблеми з експортом зерна та зростання виробничих витрат аграрії поступово вичерпують фінансові резерви, які дозволяли їм продовжувати роботу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За словами керівника одного з найбільших зернотрейдерів, фінансовий запас міцності українських агровиробників майже вичерпано. Якщо ситуація не покращиться, частина господарств може не витримати фінансового навантаження до наступної весни.

Однією з головних проблем залишається накопичення непроданого зерна. Через труднощі з експортом продукція залишається на складах, створюючи додатковий тиск на внутрішні закупівельні ціни.

У результаті фермери отримують менше коштів від реалізації врожаю, тоді як витрати на утримання господарств, виплату заробітних плат і підготовку до нового сезону продовжують зростати.

Ситуацію ускладнює обмежений доступ до банківського кредитування. Фінансові установи обережніше надають позики аграрному сектору через воєнні ризики та невизначеність із майбутніми доходами підприємств.

За даними Bloomberg, у поточному сезоні експорт українських зернових скоротився приблизно на третину. Це позначається на доходах виробників, для яких продаж продукції за кордон залишається одним із головних джерел надходжень.

Додатковий фінансовий тиск створює подорожчання пального та мінеральних добрив. Ці ресурси необхідні для проведення польових робіт, зокрема підготовки ґрунту, посівної кампанії та збирання врожаю.

Водночас російські війська дедалі частіше атакують українські підприємства з переробки сільськогосподарської продукції. Пошкодження виробничої та логістичної інфраструктури ускладнює роботу аграрного сектору.

Поєднання низьких закупівельних цін, скорочення експорту та високих витрат може призвести до того, що частина фермерів не матиме достатньо коштів для проведення весняної посівної кампанії 2027 року.

Водночас ідеться про ризик банкрутств, а не про вже підтверджене масове припинення діяльності аграрних підприємств.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що українські фермери практично вичерпали фінансовий запас міцності. Голова Асоціації фермерів Віктор Гончаренко пояснював, що нинішня ситуація суттєво відрізняється від 2022 року. Тоді господарства мали певні резерви та змогли скористатися пільговим кредитуванням, однак за роки війни значну частину коштів було витрачено.

Також «Главком» писав про загрозу зриву посівної кампанії 2027 року через російську блокаду портів. За оцінками, проблеми з експортом можуть призвести до скорочення посівних площ приблизно на 20%, а світовий ринок ризикує недоотримати до 12 млн тонн українського зерна.

Крім того, голова Асоціації фермерів розповідав «Главкому» про критичну ситуацію зі збутом зерна. За його словами, окремим агровиробникам пропонували трохи більше 3 тис. грн за тонну продовольчої пшениці за собівартості близько 7 тис. грн. Через необхідність погашати кредити частина господарств змушена продавати врожай навіть за збитковими цінами.