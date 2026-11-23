Сили оборони завдали ударів по підрозділу «Рубікон», комплексу «Тор» та військовій логістиці окупантів

Сили оборони України 22 листопада та в ніч проти 23 листопада завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Луганської та Донецької областей. Серед уражених цілей – місце зосередження особового складу підрозділу «Рубікон» і зенітний ракетний комплекс «Тор». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

За інформацією військового командування, у Бердянську Запорізької області уражено місце зосередження особового складу російського підрозділу «Рубікон».

«Рубікон» – російський центр безпілотних технологій, оператори якого застосовують ударні дрони проти української військової техніки, позицій та логістичних маршрутів. Інформацію про кількість втрат серед особового складу підрозділу Генштаб поки не оприлюднив.

Також на тимчасово окупованій території Луганської області українські військові уразили зенітний ракетний комплекс «Тор», який російська армія використовує для протиповітряної оборони своїх підрозділів.

Крім того, Сили оборони завдали ударів по пунктах управління безпілотниками противника. Такі об'єкти уражено в районі Токмака Запорізької області та поблизу Цукуриного на Донеччині.

За даними Генштабу, ці пункти використовувалися російськими військовими для керування дронами, які атакували українські позиції та населені пункти.

Окремо українські підрозділи атакували тилову логістику окупаційної армії. Зокрема, уражено склади матеріально-технічних засобів у районах Новоолександрівки Запорізької області та Моспиного Донецької області.

Масштаби пошкоджень, завданих російським військовим об'єктам, а також втрати противника наразі уточнюються.

У Генеральному штабі наголосили, що Сили оборони продовжать завдавати ударів по ключових військових цілях російської армії, доки Росія не припинить збройну агресію проти України.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про ураження місця зосередження особового складу «Рубікону» на Запоріжжі. Удари завдали 14 жовтня та в ніч проти 15 жовтня. Однією з цілей став об'єкт поблизу Новокостянтинівки, де перебували російські оператори безпілотників.

Також 23 вересня «Главком» писав про ураження складу дронів підрозділу «Рубікон». Тоді українські військові атакували низку об'єктів російських безпілотних підрозділів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Крім того, у березні Сили безпілотних систем уразили три російські комплекси «Тор» і склад пального. Операцію провели підрозділи 413-го полку «Рейд» та 414-ї бригади «Птахи Мадяра» на Запоріжжі й Луганщині.