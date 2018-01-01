На Харківщині у пожежі загинула мати з двома дітьми

У кімнаті, де горіння не відбувалось, але було повно диму, рятувальники виявили тіла трьох загиблих

У Харківській області на пожежі загинули троє людей: одна доросла жінка та двоє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. За її даними, 13 січня о 20:13 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вул. Комарівській, 6 у селищі Нова Водолага Нововодолазького району



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У кімнаті, де горіння не відбувалось, але було повно диму, рятувальники виявили тіла трьох загиблих

У Харківській області на пожежі загинули троє людей: одна доросла жінка та двоє дітей. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

За її даними, 13 січня о 20:13 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу у приватному житловому будинку на вул. Комарівській, 6 у селищі Нова Водолага Нововодолазького району Харківської області.

До місця виклику були направлені 2 оперативні відділення 56-ї пожежно-рятувальної частини ДСНС.

За результатами проведення розвідки стало відомо, що вогнем охоплені коридор, одна з кімнат будинку та кухня. У деяких місцях прогоріло дерев’яне перекриття. Загальна площа пожежі становила 50 кв. м.

У кімнаті, де горіння не відбувалось, але було повно диму, рятувальники виявили тіла 3-х загиблих осіб: 42-річну матір та двох її 5-річних дітей (хлопчика та дівчинку). На жаль вони не подавали жодних ознак життя.

О 20:35 вогонь був локалізований, о 23:07 повністю ліквідований. На пожежі працювали 2 одиниці техніки та 9 осіб особового складу ДСНС. Причина пожежі наразі з’ясовується.