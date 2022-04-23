Артилерійська атака на Золоте: двоє загиблих

Мешканців Луганщини закликають перебувати в укриттях

Сьогодні, 23 квітня, близько 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко. Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено», - розповів він.

Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки

Гайдай закликав мешканців перебувати в укриттях.

Як повідомлялося, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі чотири ракети.

За попередніми даними, внаслідок удару загинули три особи.

Після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби.

Крім того, сьогодні російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.