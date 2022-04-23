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    Події в Україні

    Артилерійська атака на Золоте: двоє загиблих

    Окупанти обстріляли населені пункти Луганщини - Артилерійська атака на Золоте: двоє загиблих
    Окупанти обстріляли населені пункти Луганщини
    фото: Сергій Гайдай

    Мешканців Луганщини закликають перебувати в укриттях

    Сьогодні, 23 квітня, близько 15:00 росіяни відкрили вогонь по центру міста Золоте на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Ледве встигли евакуювати 15 місцевих жителів, серед яких 8 - з інвалідністю, як росіяни обстріляли містечко. Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки. Дві особи загинули на місці, ще двох поранено», - розповів він.

    Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки
    Артилерійські снаряди потрапили в житлові будинки

    Гайдай закликав мешканців перебувати в укриттях.

    Як повідомлялося, 23 квітня літаками стратегічної авіації ТУ-95 Росії з акваторії Каспійського моря були випущені по Одесі чотири ракети.

    За попередніми даними, внаслідок удару загинули три особи.

    Після обстрілу російськими агресорами Одеси у місті зайнялася пожежа, пошкоджено житловий будинок. Також «Суспільне» повідомляє про пожежу в одному із житлових комплексів. На місці вже працюють екстрені служби.

    Крім того, сьогодні російські окупанти знову обстріляли Харків. Внаслідок обстрілів у Харкові зазнали поранень четверо людей, у Чугуївському районі - двоє.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Артилерійська атака на Золоте: двоє загиблих