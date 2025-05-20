До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС

Фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін

За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки

У Києві судитимуть хакера, який втручався в роботу сервісних центрів МВС та за 1 тис грн продавав талони «е-черги» своїм клієнтам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін.

«Використовуючи власно створену програму, чоловік втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів», – йдеться у повідомленні.

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У результаті – електронна черга реальних користувачів блокувалась, а їхнє місце займали «замовники».

Вартість одного талона «е-черги» стартувала від 1 тис грн. За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до блокування та спотворення процесу обробки інформації, вчинене в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання. Так, на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи. СБУ повідомляє, що фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США.