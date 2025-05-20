Головна Київ Новини
search button user button menu button

До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
Фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін
фото: поліція Києва/Facebook

За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки

У Києві судитимуть хакера, який втручався в роботу сервісних центрів МВС та за 1 тис грн продавав талони «е-черги» своїм клієнтам. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

За даними слідства, фігурант через Telegram-бот підшукував «клієнтів», які хотіли отримати талон до сервісних центрів МВС у найкоротший термін. 

«Використовуючи власно створену програму,  чоловік втручався в роботу електронно-комунікаційної системи держустанови, перехоплював робочу сесію інших користувачів сайту та оформлював талони на своїх клієнтів», – йдеться у повідомленні. 

Слідчі завершили досудове розслідування відносно 27-річного мешканця Київщини та скерували обвинувальний акт до суду
Слідчі завершили досудове розслідування відносно 27-річного мешканця Київщини та скерували обвинувальний акт до суду
фото: поліція Києва/Facebook

У результаті – електронна черга реальних користувачів блокувалась, а їхнє місце займали «замовники».

Вартість одного талона «е-черги» стартувала від 1 тис грн. За день зловмисник генерував щонайменше 50 талонів, отримуючи оплату на банківські картки.

Поліцейські затримали фігуранта у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч. 5 ст. 361 Кримінального Кодексу України – несанкціоноване втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем, що призвело до блокування та спотворення процесу обробки інформації, вчинене в умовах воєнного стану.

Нагадаємо, кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією та за сприяння правоохоронних органів Чеської Республіки провели масштабну спецоперацію з нейтралізації міжнародного хакерського угруповання. Так, на території України та ЄС викрито двох організаторів (розробників) та основних учасників цієї групи. СБУ повідомляє, що фігуранти викрадали персональні дані та грабували банківські рахунки і криптогаманці громадян Євросоюзу та США.

Теги: поліція чоловік черга блокування хакер МВС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як попередньо з'ясували правоохоронці, під час конфлікту 15-річна дівчина завдала тілесних ушкоджень 13-річній потерпілій
Поліція встановлює обставини бійки за участю неповнолітніх дівчат у Вишневому
Сьогодні, 08:02
Головні новини ночі проти 14 травня
Перший півфінал Євробачення, Росія запустила дрони: головне за ніч
14 травня, 05:15
Місцеві пабліки стверджують, що чоловік вижив після падіння
Трагічний інцидент на Позняках: молодий чоловік випав з вікна багатоповерхівки
12 травня, 13:06
Під час патрулювання території муніципали помітили чоловіка, який ходив між похованнями героїв та збирав дитячі іграшки, шеврони та їжу, залишені на могилах
У Києві затримано чоловіка, який збирав на могилах воїнів іграшки для своєї дитини
5 травня, 15:11
Затриманій загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна
Поліція затримала киянку, яка торгувала наркотиками через закритий Telegram-канал
1 травня, 09:24
В Ірпені рятувальники ліквідували пожежу в екосистемі
Рятувальники виявили тіло чоловіка під час ліквідації загоряння трави на Київщині
28 квiтня, 10:39
На місці події працюють правоохоронці, які встановлюють обставини ДТП
У Києві аварія на проспекті Бандери, рух в напрямку Північного мосту ускладнено
25 квiтня, 09:22
Життю та здоров’ю дитини нічого не загрожує
На Тернопільщині трирічна дитина 5 год блукала в лісі та пройшла 10 км
23 квiтня, 06:46
Від отриманих внаслідок ДТП травм 46-річний водій легковика та двоє його пасажирів загинули
На Львівщині зіштовхнулися легковик та вантажівка: є загиблі
22 квiтня, 06:38

Новини

До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
До суду скеровано справу хакера, який торгував талонами «е-черги» сервісних центрів МВС
«Київтеплоенерго» ліквідувало 15-метровий «фонтан» на Осокорках
«Київтеплоенерго» ліквідувало 15-метровий «фонтан» на Осокорках
На Київщині викрито конвертаційний центр, який завдав державі 60 млн грн збитків
На Київщині викрито конвертаційний центр, який завдав державі 60 млн грн збитків
Кронпринц Норвегії вперше прибув в Україну
Кронпринц Норвегії вперше прибув в Україну
Скандальний керівник Бабиного Яру знайшов собі нову роботу
Скандальний керівник Бабиного Яру знайшов собі нову роботу
Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці
Хлопець намагався стрибнути зі скляного мосту на Володимирській гірці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 травня: ситуація на фронті
166K
Речник Кремля назвав головну умову для закінчення війни
84K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 травня 2025
47K
РФ вигадала нову «причину», щоб відмовитись від переговорів – ISW
46K
Путін виграв... Головний наслідок переговорів
37K
Відомий столичний забудовник радить українцям переходити з форелі на мойву

Новини

Розмова Трампа та Путіна, запуск фонду ЄС для переозброєння України. Головне за 19 травня
Вчора, 21:23
Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
18 травня, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua