До яких хитрощів вдаються кандидати на посаду судді Конституційного Суду (відео)

Один з суддів не зміг пояснити, як поєднує роботу і денну форму навчання, а також складання сесії

Дорадча група експертів (ДГЕ) 18 березня провела співбесіди з кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Як з'ясувалося, один з кандидатів продав свою квартиру за 21 тис. грн, щоб стати на облік у Миколаївський центр безпритульних, а інший – має 16 штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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Відео з кастингу поширилося у соцмережах у понеділок, 18 березня.

Один з суддів не зміг пояснити, як поєднує роботу і денну форму навчання, а також складання сесії.

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Інший продав двокімнатну квартиру за 21 тис. грн та поставив себе на облік у Миколаївський центр безпритульних. Таким чином він хоче претендувати на житло від держави.

Ще один кандидат заявив, що 16 штрафів за порушення ПДР не його, а сина, якому він нібито віддав автомобіль. Варто зазначити, що всі протоколи складені саме на суддю.

Раніше повідомлялося, що кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації.

До слова, один з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду раніше не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України. Зокрема, Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області, на запитання про те, коли була прийнята Конституція України назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).