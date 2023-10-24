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Порушення Конституції: двоє чинних нардепів від влади є кандидатами до КСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Порушення Конституції: двоє чинних нардепів від влади є кандидатами до КСУ
Нардепи від «Слуги народу» Олександр Копиленко та Павло Павліш
фото: Democracy justice reforms

Судді Конституційного суду мають бути політично незалежними

Парламент оголосив кандидатів на посаду судді Конституційного суду за своєю квотою. Однак у списку є двоє чинних народних депутатів, що незаконно. Про це пише Democracy justice reforms.

Зокрема, це нардеп від «Слуги народу», Олександр Копиленко, заступник голови комітету з питань зовнішньої політики, та Павло Павліш, заступник голови комітету з питань правової політики.

«Це порушує вимогу Конституції про політичну незалежність суддів Конституційного суду, яка закладена у статті 148», – йдеться у статті.

Зазначається, що депутат Павліш був серед ініціаторів кількох підступних законопроєктів. У березні цього року він пропонував обмежити доступ до судового реєстру (№7033-д) і не проводити запис судових засідань (№8359). Новіший його законопроєкт, №9643-1, створює нові механізми контролю й політичного впливу над Верховним Судом. 

Крім того, зазначається, що політизація Конституційного суду відбувається не вперше. Минулого року всупереч Конституції та висновкам Венеційської комісії, Верховна Рада вже призначила суддею Конституційного суду свою нардепку від «Слуги народу», Ольгу Совгирю. Вона тоді була заступницею того самого комітету з питань правової політики.

«Ризики подальшої політизації Конституційного Суду дуже високі – від схвалення виборів під час війни до фактичного скасування ключових євроінтеграційних реформ, як це було в 2020 році. Але є одна відмінність теперішньої ситуації. Цього разу попередній відбір кандидатів здійснює Дорадча група експертів за участі міжнародних фахівців. У списку є і гідні кандидати, з яких можна обирати», – пишуть у статті.

Хто може бути суддею КСУ?

Суддею Конституційного Суду може бути громадянин України, який володіє державною мовою, на день призначення досяг сорока років, має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років, високі моральні якості, є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею КСУ, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності; є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат; бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Нагадаємо, у серпні президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо уточнення положень про конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного суду України.

Теги: Верховна Рада парламент Конституційний суд

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