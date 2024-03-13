Кандидатку на посаду судді Конституційного суду «підловили» на плагіаті у дисертації

Суддя «запозичила» для своєї дисертації не декілька абзаців, а цілі тексти інших авторів

Дорадча група експертів (ДГЕ) 8 березня провела співбесіди з чотирма кандидатами на посаду судді Конституційного Суду України в рамках їхнього оцінювання за критерієм високих моральних якостей. Одна з кандидаток, суддя Восьмого апеляційного адміністративного суду Тетяна Шинкар, «попалася» на використанні у своїй дисертації текстів інших авторів.

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«Я власне хотіла сказати, що я ідеї власне цих авторів не використовувала, я про них зазначала, вони є у списку використаних джерел», – пояснила кандидатка на посаду судді Конституційного суду. Так вона намагалася виправдатися за те, що в тексті її дисертації знайшли матеріали інших авторів, причому не один чи кілька абзаців, а цілі фрагменти роботи.

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Шинкар також додала, що не вважає свій вчинок порушенням авторських прав – у відповідь члени ДГЕ наголосили, що у кандидатки «невірне тлумачення плагіату».

Варто додати, що відповідно до Методології ДГЕ, на етапі співбесіди з кандидатами проводяться в рамках оцінювання рівня їхніх моральних якостей. Згодом, протягом 15 днів з моменту проведення співбесіди з усіма кандидатами, кандидати оцінюються за критерієм високих моральних якостей. У підсумку вони отримають від ДГЕ оцінку «відповідає» або «не відповідає».

До слова, один з кандидатів на посаду судді Конституційного Суду раніше не зміг відповісти на питання про те, коли була прийнята Конституція України. Зокрема, Андрейчук Любомир Вікторович, суддя Господарського суду Закарпатської області, на запитання про те, коли була прийнята Конституція України назвав 1991 рік (Конституція України ухвалена 28 червня 1996 року).

Нагадаємо, на виконувача обов'язків Конституційного суду України Сергія Головатого склали протокол про адміністративне правопорушення. Тепер він може втратити посаду. Національне агентство з питань запобігання корупції зазначає, що він ухвалив рішення в умовах реального конфлікту інтересів, про який не повідомив у встановленому порядку.