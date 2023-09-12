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На Харківщині окупанти накрили вогнем рятувальників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Харківщині окупанти накрили вогнем рятувальників (фото)
Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань на Харківщині
фото: пресслужба ДСНС

У результаті пошкоджені вікна та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту

Сьогодні, 12 вересня, російські окупанти обстріляли будівлю ДСНС в Козачій Лопані Харківської області. На щастя, рятувальники не постраждали. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

«Близько 13:00 окупанти здійснили артобстріл смт Козача Лопань у Харківській області. Під удар потрапив підрозділ ДСНС», - йдеться в повідомленні.

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Як додали у відомстві, в результаті пошкоджені вікна та службовий автомобіль пожежно-рятувального посту.

«Постраждалих серед рятувальників немає. Також пошкоджено приватний автотранспорт», – додали у відомстві.

Триває 566-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 30 бойових зіткнень. Ворог завдав десять ракетних та 53 авіаційних ударів, здійснив понад 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок таких терористичних дій російських окупаційних військ є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновані житлові будинки, пошкоджена цивільна інфраструктура. Зокрема, від цинічних ракетних ударів постраждали мирні мешканці Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Теги: окупанти автомобіль рятувальники Щастя Харківщина

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