Псевдовибори на окупованих територіях: ТОП-зрадники, безробітні та росіяни

Якщо ви маєте інформацію про людей, які сприяють «виборам» на окупованих територіях, повідомте про це...

10 вересня на тимчасово окупованих територіях держава-терорист РФ проведе псевдовибори. У захоплених районах Запорізької та Херсонської областей «змагатимуться» чотири партії країни-агресорки: «Єдина Росія», ЛДПР, КПРФ та «Справедлива Росія». Зрадники Сальдо та Балицький очолили списки кандидатів від «Єдиної Росії». В обох регіонах балотується лідер ЛДПР Леонід Слуцький. Від Комуністичної партії половина кандидатів безробітні. У середньому кожен п’ятий кандидат проживає у Росії.

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Псевдовибори відбудуться на захоплених територіях України – частинах Херсонської та Запорізької областей, а також у «ДНР» та «ЛНР». Рух «Чесно» проаналізував, хто балотується у списках російських партій на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей.

У Запорізькій області у 23,6% кандидатів місцем проживання зазначено Росію. Серед них п’ята частина – це особи, які народились в Україні. Дехто встиг взяти російський паспорт після повномасштабного вторгнення, зокрема проросійський пропагандист Володимир Рогов.

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Серед кандидатів у списках 25% – працівники підприємств (переважно комунальної власності), 24% – представники окупаційної влади, 20% – безробітні, 13% – медики та освітяни. Це інформація з сайту центрвиборчкому РФ.

Найбільше відомих зрадників серед кандидатів на псевдовиборах від «Єдиної Росії». Веде список по Запорізькій області так званий губернатор області Євген Балицький. Також серед кандидатів політики-зрадники: голова окупаційної адмінстрації Мелітополя Галина Данильченко, керівник руху «Народний фронт «За Росію» Володимир Рогов, голова окупаційної адміністрації Бердянська Олександр Сауленко. Загалом від «Єдиної Росії» найбільше представників окупаційної влади, зокрема 16 голів військово-цивільних адміністрацій.

Партію «Справедлива Росія» очолює ексдепутат Мелітопольської міськради Юрій Онищук. Першим номером у списку від Комуністичної партії йде кримський колаборант, ексдепутат Верховної Ради Криму Олег Слюсаренко. Майже половина кандидатів у списку – безробітні та пенсіонери.

Першим у списку від ЛДПР (Ліберально-демократичної партії) іде керівник фракції ЛДПР у російській Думі Леонід Слуцький. 50% кандидатів у списку – громадяни Росії, зокрема депутати та працівники державних підприємств.

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На Херсонщині ситуація схожа. Відомі колаборанти та представники окупаційної влади балотуються від «Єдиної Росії». Очолює список так званий в. о. губернатора області Володимир Сальдо. Серед кандидатів – ексдепутати Дмитро Больбот та Віталій Булюк, самопроголошена ректорка університету Тетяна Томіліна. Загалом 50% кандидатів – працівники органів окупаційної влади.

Першим у списку від ЛДПР, як і по Запорізькій області, йде керівник фракції ЛДПР у російській думі Леонід Слуцький. Російські громадяни складають 28% кандидатів у списку.

Партію «Справедлива Росія» очолює ексрегіонал Ігор Щепелін. В окупаційній адмінстрації він займає посаду керівника департаменту зовнішньої та внутрішньої політики. 85% кандидатів у списку безробітні.

Комуністичну партію веде на псевдовиборах російський комуніст Раміль Замалетдінов. Більше половини кандидатів у списку також безробітні.

Загалом із кандидатів від чотирьох партій на псевдовиборах на Херсонщині 40% безробітні, 24% – представники окупаційної влади (голови військово-цивільних адміністрацій, працівники псевдоміністерств та департаментів), 17% – працівники підприємств.

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Аналіз списків партій свідчить про те, що ставку на псевдовиборах окупанти роблять на партію «Єдина Росія», яка є домінантною в РФ. Саме від цієї партії балотуються топ-зрадники в обох регіонах, працівники окупаційних органів влади та бюджетної сфери. Партія навіть оприлюднила програму розвитку регіонів, а кандидати активно ведуть виборчу кампанію, обіцяючи добробут і процвітання.

У своєму звіті британська розвідка зазначила, що у списках відсутні незалежні кандидати, які не є членами російських партій.

Напередодні виборів Верховна Рада звернулася до міжнародної спільноти з закликом не визнавати легітимності жодного виборного органу РФ на тимчасово окупованих територіях та надавати всебічне сприяння кримінальному переслідуванню осіб, які взяли участь в організації незаконних виборів.

Аналітики руху «Чесно» продовжують перевіряти інформацію та додавати зрадників у реєстр. Це стосується не лише кандидатів, а й членів комісій та спостерігачів. Якщо ви маєте інформацію про потенційних зрадників, повідомте про це. Для цього можна заповнити онлайн-форму за посиланням або написати на пошту [email protected]. Відомості про особу, яка надсилає інформацію про можливого зрадника, ніде не будуть оприлюднені.

Катерина Березюк, «Чесно»