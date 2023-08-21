САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)

ЗСУ вдарили по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами

Воїни 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна опублікували відео роботи розрахунку самохідної артилерійської установки українського виробництва.

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На відео українській військовослужбовець повідомляє, що «рота солдатів лягла» внаслідок удару по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами.

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Раніше The Washington Post писав про те, як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.