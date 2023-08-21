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САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
САУ «Богдана» накрила роту окупантів касетними та фугасними снарядами (відео)
фото: скрін із відео

ЗСУ вдарили по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами

Воїни 1-ої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна опублікували відео роботи розрахунку самохідної артилерійської установки українського виробництва.

На відео українській військовослужбовець повідомляє, що «рота солдатів лягла» внаслідок удару по росіянах 10 касетними і 10 осколково-фугасними снарядами.

Раніше The Washington Post писав про те, як касетні боєприпаси стримують наступ окупантів.

Нагадаємо, триває 544-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби ворог завдав два ракетних та понад 30 авіаційних ударів, здійснив 35 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: війна ЗСУ окупанти

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